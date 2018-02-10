فعالیت ۵۸ خانه بهداشت در روستاهای قم/دارو به مقدار لازم وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر از قم، محمدجواد باقری غروب شنبه در جلسه شورای اسلامی استان قم با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت در قم، اظهار کرد: قبل از اجرای طرح تحول سلامت، در سطح شهر قم ۱۶ مرکز سلامت داشتیم که پس از اجرای طرح، تعداد آن به ۴۱ مرکز رسید، در این مراکز معمولاً کار بهداشتی صورت میگیرد و برای همه افراد خانواده، بستههای خدماتی متفاوتی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در این طرح ۸۰ درصد از مادران باردار شهر قم زیر پوشش قرار دارند و به کودکان نیز در این مراکز خدمات ویژهای ارائه میشود.
رئیس مرکز بهداشت قم خاطرنشان کرد: در طرح غربالگری خطرسنجی قند و چربی خون، از اشخاص بالای ۳۰ سال آزمایش گرفته میشود تا بیماران قلبی را شناسایی کنیم، همچنین کاهش بیماریهای غیر واگیر از اهداف دیگر این طرح است.
طرح غربالگری خطرسنجی قند و چربی خون به ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
وی ادامه داد: این طرح به ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که تا اینجای کار کمتر از نصف آن به طرح تحول سلامت تخصیص یافته است، علاوه بر آن بخش خصوصی بابت اجرای این طرح نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان از دانشگاه علوم پزشکی طلب دارد.
باقری تصریح کرد: در حال حاضر ۵۸ خانه بهداشت در روستاهای قم مشغول به فعالیت هستند و در اجرای برنامه پزشک خانواده، از تمام قوانین و اعتبارات استفاده و حدود ۴۰ پزشک در روستاهای استان قم به کار گرفته شدند.
وی اظهار کرد: در زمینههای بهداشت محیط، بهداشت حرفهای و تغذیه، به خوبی اقدام شده است و روان شناسان ماهری برای حل مشکلها و آسیبهای اجتماعی در سطح شهر قم به کار گرفته شدهاند.
خدمات بهداشتی در شهرها و روستاهای استان قم یکسان میشود
رئیس مرکز بهداشت قم با اشاره به فعالیت مراکز مشاوره ازدواج و مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری در استان قم، گفت: ما با جدیت تمام به دنبال یکسان کردن خدمات بهداشتی در شهرها و روستاهای استان قم هستیم.
وی عنوان کرد: در این طرح نزدیک به هزار نفر پرسنل در قالب نیروهای رسمی، قراردادی و بخش خصوصی به مردم خدمت میکنند که البته توقع مردم بیش از خدمات فعلی است و ما باید تلاش خود را بیشتر نماییم.
باقری افزود: بحث سلامت جامعه بسیار گسترده است و باید همه دستگاهها و نهادها به مرکز بهداشت کمکهای لازم را داشته باشند، هم اکنون طرح پزشک خانواده در ۱۴ روستا به صورت شبانه روزی در حال اجرا است.
وی ادامه داد: مردم در صورت داشتن هرگونه شکایت در رابطه با خدمات مرکز بهداشت قم میتوانند با تلفن ۳۱۳۶ تماس بگیرند و هرگونه تخلف را گزارش کنند و بدون تردید گزارشها و شکایت پیگیری میشود.
رئیس مرکز بهداشت قم خاطرنشان کرد: در مورد دارو، تلاش بسیاری صورت گرفته است تا داروهای مهم و کاربردی برای مردم روستاها ارسال شود و همچنین دارو به مقدار لازم در پایگاههای درمانی شهر قم وجود دارد.
وی در پایان گفت: در روستای قمرود، به همت یک خیر احداث مرکز درمانی شروع شده است و ما پیگیر تکمیل ساختمان مرکز درمانی این روستا هستیم.
نظر شما