سید حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ولایت و مردم بهعنوان دو رکن اساسی انقلاب، گفت: انقلاب اسلامی ما بدون وجود هر یک از این دو شاخصه مهم و محوری بیمعنا خواهد شد؛ حضور مردم درصحنههای مختلف، اعم از عرصههای اقتصادی و سیاسی مانند دفاع مقدس و نیز مراسم ۲۲ بهمن در سالهای متمادی تضمینکننده انقلاب بوده و هست.
وی ضمن ابراز امیدواری از حضور هر چه باشکوهتر مردم در راهپیمایی امسال، افزود: ملت بیدار ایران هرساله با شرکت در جشن پیروزی انقلاب مشت محکمی بر دهان استکبار کوبیدهاند که مسئولان نیز باید این حضور را قدر بدانند و خدمتگزار مردم باشند.
عضو خانه ملت بابیان اینکه شاخصه مهم انقلاب اسلامی پیوند بین مردم و رهبری است، تأکید کرد: تمام توفیقات ما نزدیک به ۴۰ سال از عمر بابرکت انقلاب اسلامی، مرهون هدایتهای امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
نارضایتی مردم از فساد و بی عدالتی
حسینی شاهرودی بیان داشت: حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن زمانی است که مردم به میدان بیایند تا بگویند ما پشتیبان رهبر معظم انقلاب هستیم و قطعاً این حضور، مسئولیت مسئولان نظام را بسیار زیاد خواهد کرد.
وی افزود: مردم ما در انقلاب، جنگ، بزنگاههای حساس و دوران سازندگی، دوران تحریم و فشارهای اقتصادی و ... تحمل کردهاند تا تسلیم دشمنان نشوند سختیها، عدم اشتغال، معیشت و ... توسط مردم تحمل میشود مشروط بر اینکه فساد و بیعدالتی برچیده شود و مسئولان وظیفهشان را نسبت به این مردم ادا کنند.
نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کردند که مسئولان موظف هستند فساد را برچینند و آرامش را بر جامعه حاکم کنند، گفت: مردم به بی عدالتی و فساد اعتراض دارند و هرکدام از کارگزاران مسئول هستند که قدردان مردم باشند.
نظر شما