مشارکت خیران آذربایجان شرقی در پروژه های عمرانی آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پاشایی عصر امروز شنبه در آیین افتتاح باشگاه فرهنگیان شهرستان اهر با اشاره به اینکه ما خود را بدهکار فرهنگیان شهرستان اهر می دانیم، اظهار داشت: هزینه های جاری را دولت به طور عادی پرداخت می کند اما مهم این است که خارج از روال عادی مدیری بتواند اقدامی انجام دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی ادامه داد: شکوه و منزلت فرهنگیان شهرستان اهر ما را وا داشت تا از منابع اختصاص استان و از سایر منابع، اعتباری برای تکمیل باشگاه فرهنگیان شهرستان اهر تامین کنیم هر چند که ما بدهکار فرهنگیان هستیم ولی از بدهکاری به فرهنگیان اهری خرسندیم.

وی از افتتاح ۵۰ پروژه آموزشی، رفاهی، ورزشی و سایر حوزه ها در حوزه آموزش و پرورش آذربایجان شرقی هم زمان با دهه فجر خبر داد، گفت: برای این پروژه ها ۳۵ میلیارد تومان هزینه کرده ایم البته تنها یک سوم اعتبارات هزینه شده از محل اعتبارات دولتی بود و مابقی را از محل مشارکت های مردمی و خیرین تامین کرده ایم.