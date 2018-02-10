بهبود زیرساخت روستاها به منظور جذب سرمایه گذار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی آقازاده روز شنبه در جریان بهره برداری از هفت پروژه در شهرستان زرندیه اظهار داشت: همگرایی روستایی بین روستاهایی که نزدیک یکدیگر هستند می تواند در پیوستن آنها به صنایع خانگی کمک کند در حقیقت یک شهرک در کنار هم تشکیل شود و از ظرفیت های یکدیگر علاوه از کمک هایی که از بیرون تزریق می شود، استفاده کنند.

وی افزود: در این راستا همه باید تلاش کنیم، وظیفه دولت است که برای تحول در کشور به ویژه در روستاها زیر ساخت را مهیا کند. درست است انقلاب برای نان و آب نبود بلکه انقلابی بود جهت ارتقای ارزش های دینی و اخلاقی در جامعه اما باید قدر این مردم را دانسن و برای تامین نیازهایشان تلاش کرد. هنر این است که درآمدها به طور عادلانه بین مردم تقسیم شود.

آقازاده ادامه داد: درآمدی که هم اکنون دولت دارد محدود است، اگر درآمد دولت بیشتر از این بود حتما از ان بهره می گرفت، بنابراین همه باید برای بهبود شرایط تلاش و مشکلات را یکی پس از دیگری رفع کنیم.

استاندار مرکزی بیان داشت: باید بپذیریم در کشور موانع و مشکلات فراوان داریم که پیچیدگی کار را برای برنامه ریزان و مسئولین دو چندان کرده، اما با همه موانع پیش رو دولت تلاش می کند تا مشکل مردم را برطرف کند.

آقازاده خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات کشور که از دغدغه های رهبری و دولت می باشد موضوع اشتغال است. در اکثر خانواده ها چند نفر جوان تحصیل کرده بیکار هست و باید تلاش کنیم مشکلات معیشتی در شهر و روستا رفع شود.

استاندار مرکزی تصریح کرد: شهرستان زرندیه از جمله شهرستان هایی است که می تواند در کوتاه مدت راه رشد اقتصادی را به سرعت طی کند. چرا که در این شهرستان زمینه تحول فراهم است، هم اکنون در خشکرود بیش از پنج هکتار گلخانه احداث شده و به دنبال آن پروژه های بزرگ کشاورزی در دست اقدام است.

وی گفت: سرمایه گذاران زیادی برای سرمایه گذاری در زرندیه اعلام آمادگی کرده اند که شرایط را برای این سرمایه گذاران مهیا می کنیم چراکه در شرایط فعلی باید کشور به سمت خصوصی سازی پیش برود.