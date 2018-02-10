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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۲۲:۵۹

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی:

۷۰هکتار از باغات زرندیه به سیستم آبیاری نوین مجهز می شود

۷۰هکتار از باغات زرندیه به سیستم آبیاری نوین مجهز می شود

زرندیه- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: پروژه آبیاری تحت فشار باغات پسته زرندیه در سطح ۹۴هکتار به بهره برداری رسیده و در آینده نزدیک فاز دوم این پروژه در سطح ۷۰هکتار اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه آبیاری تحت فشار باغات پسته خشکرود زندیه به روش قطره ای در سطح ۹۴ هکتار، روز شنبه و در آخرین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی توسط استانداری مرکزی به بهره برداری رسید.

علی بابایی در این مراسم اظهار داشت: این پروژه با مشارکت بخش خصوصی با هدف بهبود اوضاع کشاورزی در شرایط بحران آب و توسعه روش های آبیاری تحت فشار انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خاطر نشان کرد: این طرح آبیاری نوین در اراضی قابل اجرا به وسعت ۱۰ هزار و ۹۹۵هکتار با راندمان ۹۰ درصد اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه برای این پروژه ۱۰ هزار و ۹۶۳میلیون ریال هزینه شده بیان داشت: از این میزان شش هزار و ۵۸۰میلیون ریال از کمک بلاعوض دولت و چهار هزار و ۳۸۳ میلیون ریال از طریق آورده شخصی تامین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تصریح کرد: ریزش اندک و نابهنگام نزولات جوی، عدم وجود منابع آب زیر زمینی غنی، کیفیت نامناسب بعضی از آب ها و پایین بودن راندمان بهره برداری از منابع آب موجود، ضرورت گسترش آبیاری نوین در حوزه کشاورزی به خصوص در مناطق کم آب را دوچندان می کند.

به گفته بابایی با بهره برداری از این طرح برای پنج نفر شغل ایجاد شده، همچنین فاز دوم این پروژه در مساحت بیش از ۷۰ هکتار با اعتبار هفت هزار و ۱۰۴ میلیون ریال در حال اجرا است.

کد مطلب 4224761

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