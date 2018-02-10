۵ طرح کشاورزی و خدماتی در روانسر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه مبارک فجر، پنج طرح کشاورزی و خدماتی با حضور الهی تبار معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه، در شهرستان روانسر به بهره برداری رسید.

بهره برداری از طرح پرورش میش داشتی ۵۰۰ رأسی در روستای سردم با اشتغالزایی سه نفر، اولین طرحی بود که مورد بهره بردرای قرار گرفت.

سه طرح اصلاح و بهینه شبکه های برق روستایی به صورت نمادین در روستای قوری قلعه به بهره برداری رسید.

افتتاح طرح گازرسانی به شش روستای کلاه کبود، خرم آبادسفلی، خرم آبادعلیا، ده ساده، جانجان و آهنگران بخش مرکزی روانسر با نصب ۳۰۰ علمک و بهره مندی ۴۰۰ خانوار از دیگر طرح هایی بود که مورد بهر ه برداری قرار گرفت.

برای اجرای این طرح ها در مجموع بیش از ۴۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

در این سفر همچنین کلنگ یک مجتمع خدماتی رفاهی در زمینی به مساحت شش هزار متر مربع با اعتبار ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و اشتغال زایی ۱۹ نفر به زمین زده شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه در ابتدای ورود به شهرستان روانسر با خانواده شهید مرادعلی ویسی تپه کلی که در تاریخ ۱۲ فروردین ماه ۶۸ به درجه رفیع شهادت نایل آمده است دیدار و گفتگو کرد و گفت: انقلاب با جانفشانی شهدا به ثمر نشسته و باید با حضور مردم و تلاش خدمتگزاران از آن صیانت کنیم.

محمد ابراهیم الهی تبار سپس با امام جمعه روانسر دیدار کرد و افزود: روحانیت در پیروزی انقلاب نقش اساسی را بر عهده داشتند و اثرگذاری ائمه جمعه در همه عرصه ها غیر قابل انکار است.

وی در ادامه با عارف، مجتهد و علامه روانسر استاد شیخ محمد سعید نقشبندی دیدار کرد.