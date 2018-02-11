«گوترش» خواهان توقف فوری تنش ها در سوریه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد که گوترش به دقت افزایش تنش‌های نظامی در سوریه و کشیده شدن آن به ورای مرزها را رصد می‌کند.

بر اساس بیانیه سازمان ملل، گوترش با بیان اینکه همه طرف‌ها باید از قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت تبعیت کنند، خواستار توقف فوری و بدون شرط خشونت‌ها شد.

دبیرکل سازمان ملل تمام طرف‌های درگیر در منطقه را به خویشتنداری فراخوانده و از آنها خواست با توجه به قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت، به سمت راهکار سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه حرکت کنند.