«مصادره»، «لاتاری» و«عرق سرد» در صدر جدول استقبال

خبرگزاری مهر- گروه استانها: ماراتن جشنواره فیلم فجر به روزهای انتهایی خود رسیده و با اعلام نامزدهای سی و ششمین دوره جشنواره، هیجان آن دو چندان شده است.
در گرگان هم شور و شوق تماشای فیلمهای جشنواره در بین مردم توانست شب شلوغی را در شامگاه شنبه، ایجاد کرده و آنها را به پردیس سینمایی کاپری بکشاند.
فیلمهای «عرق سرد»، «اتاق تاریک»، «هایلایت» و «سرو زیر آب» اکران و همگی در آخرین شبهای جشنواره مورد استقبال قرار گرفت.
حضور شهردار گرگان
از اتفاقات مهم، حضور «عبدالرضا دادبود»، شهردار گرگان در پردیس کاپری بود که به همراه خانواده به تماشای فیلم «سرو زیر آب» به کارگردانی «محمدعلی باشه آهنگر» نشست.
این فیلم که نامزد بهترین فیلم سی و ششمین جشنواره معرفی شده، شامگاه یکشنبه آخرین اکران خود را در گرگان پشت سر خواهد گذاشت.
بلیت همه سانس های «لاتاری»، «مصادره» و «عرق سرد» به فروش رفت و در دیگر فیلمها هم به تناسب فیلم، استقبال خوبی صورت گرفتمحمدرضا ملکزاده، دبیر اجرایی جشنواره فیلم فجر گرگان، در خصوص جشنواره به مهر گفت: از جشنواره فیلم فجر در گرگان استقبال خوبی صورت گرفت این در حالی است که در استان های همجوار ما با جمعیت بیشتر این اتفاق نیفتاد.
وی ادامه داد: بلیت همه سانس های «لاتاری»، «مصادره» و «عرق سرد» به فروش رفت و در دیگر فیلمها هم به تناسب فیلم، استقبال خوبی صورت گرفت.
ملکزاده در خصوص اکران عمومی این فیلمها بعد از جشنواره، چنین توضیح داد: شورای صنفی اکران فیلم در تهران برنامه اکران آنها را براساس زمان، انتخاب سینما و غیره مشخص میکند و این امر در اختیار ما نیست.
آمادگی برای میزبانی در سال آینده
وی در مورد میزبانی جشنواره در سال آینده، چنین اظهار کرد: پردیس کاپری در سال ۹۲ و امسال میزبان این جشنواره بود و این آمادگی از طرف ما وجود دارد اما این امر به سیاستهای وزارت ارشاد برمیگردد که آیا میزبانی به بخش خصوصی سپرده میشود یا خیر؟
دبیر اجرایی جشنواره فیلم فجر گرگان با بیان اینکه در جشنواره فیلم فجر بلیت نیم بها وجود ندارد، ادامه داد: برگزاری جشنواره و همچنین تولید فیلم برای تهیهکننده هزینه زیادی در بردارد بنابراین نیم بها بودن بلیت منطقی نیست.
وی بیان کرد: با قراردادی که با شورای تهیهکنندگان و وزارت ارشاد داشتیم، متعهد بودیم که بلیت را بفروشیم، مبلغ بلیت ۱۵ هزار تومان اعلام شد که ما برای رفاه حال مردم آن را کاهش داده تا همه بتوانند از جشنواره استفاده کنند.
استقبال بیش از حد تصور
ملکزاده افزود: استقبال در گرگان بیش از تصور ما بود و تمام شدن فروش بلیت برخی از فیلم ها ظرف دو ساعت و حتی کمتر، این مسأله را نشان میداد تا جایی که اعتراضاتی مبنی بر زود تمام شدن بلیت وجود داشت.
وی تصریح کرد: در هر جشنواره معمولاً چند فیلم مورد استقبال مردم قرار میگیرد که دلیل آن بازی خوب، فیلمنامه، کارگردان قوی بوده و همه اینها با هم فیلم خوب میسازد، فیلمهای خوب جشنواره امسال در آراء مردمی «لاتاری»، «مصادره»، «عرق سرد» و «تنگه ابوقریب» بود که در گرگان هم اکران شد.
دبیر اجرایی جشنواره فیلم فجر گرگان گفت: فیلمهای «بمب»، «چهارراه استانبول» و «به وقت شام» هم در آراء مردمی وجود داشت که اکران آن در گرگان اتفاق نیفتاد.
حضور استاندار نقطه قوت جشنواره
ملکزاده گفت: حضور استاندار در جشنواره فیلم فجر نقطه قوتی برای جشنوارهای که توسط بخش خصوصی برگزار میشود، است و این امر میتواند در فرهنگ دوستی مردم نقش داشته باشد.
استقبال در گرگان بیش از تصور ما بود و تمام شدن فروش بلیت برخی از فیلم ها ظرف دو ساعت و حتی کمتر، این مسأله را نشان میدادوی اظهار کرد: پیگیریهای زیادی برای حضور مهمان صورت گرفت و با وجود اینکه فیلم «امیر» را نداشتیم یک اکران ویژه گذاشته و از «نیما اقلیما» کارگردان آن دعوت کردیم.
دبیر اجرایی جشنواره فیلم فجر گرگان اذعان کرد: همچنین از طرف تهیهکننده فیلم «مصادره» به ما قول داده شده که عوامل فیلم در اکران مردمی آن در گرگان حضور یابند.
ملکزاده بیان کرد: تمام تلاش صورت گرفت تا میزبان خوبی برای مردم در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر باشیم و جشنوارهای در شأن گرگان و مردم آن برگزار کنیم.
وی ادامه داد: مهمترین هدف ما برقراری نظم بود و پای آن هم ایستادیم.
نقد فیلم «اتاق تاریک»
بعد از اکران فیلم «اتاق تاریک» ساخته «روح الله حجازی» که آخرین اکران آن در گرگان بود، جلسه نقد فیلم در سالن انتظار کاپری برگزار شد.
ابتدا «غلامعلی رضایی» بازیگر پیشکسوت، اظهار کرد: فیلمهای اول حجازی حائز جوایز ارزندهای شد و همین حضور موفق، راه را برای فیلمهای بعدی وی باز کرد.
رضایی تصریح کرد: حجازی جوان فعال و علاقمند به سینما است اما سینما پیچیدگیهای خود را دارد و همین پیچیدگیها سبب دور شدن از مسیر اصلی میشود.
تمام تلاش صورت گرفت تا میزبان خوبی برای مردم در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر باشیم و جشنوارهای در شأن گرگان و مردم آن برگزار کنیموی گفت: همانطور که از نام فیلم پیداست کارگردان خود را در یک اتاق تاریک میبیند و در طول فیلم به مسائل تربیتی و ذهنی، بهطور مستمر پرداخته میشود.
رضایی با بیان اینکه حجازی به دنبال جامعه آرمانی است، اضافه کرد: فیلم، داستانهای متعدد پیش روی ما میگذارد و مسائلی چون روانشناسی کودک بیان میشود.
این بازیگر پیشکسوت ادامه داد: دلیلی برای نامتوازن بودن سن پدر و مادر وجود ندارد و در این امر انتقاد وجود دارد.
رضایی گفت: همه اهالی پیرامون این خانواده و البته خود این خانواده نرمال نیستند و فیلم سیاه و بدی را القا میکند.
وی با بیان اینکه درست پرداختن به فیلم مهم است، ادامه داد: در انتخاب بازیگر هم انتخاب مناسبی انجام نشده است.
ضعف در فیلم نامه
رضایی با بیان اینکه در تکنیک زیاد عقب نیستیم، گفت: آنچه ضعف ماست در فیلمنامه و مضمون و محتوا است.
در ادامه «محمد طبرسا» منتقد و کارشناس ارشد سینما، اظهار کرد: فیلم به تعبیر عامیانه «دیوانه خانه شاه عباسی» است، دست روی هر چه که در فیلم بگذاریم، ضعف دارد.
وی تصریح کرد: برخوردهای دیوانهوار پدر و مادر، تکرار تصاویر حمام و دستشویی و سگ همگی بدون دلیل اتفاق افتاده بود.
طبرسا ادامه داد: یک و ساعت نیم در فیلم منتظر میمانیم تا بالاخره بچه واقعیت را میگوید، فیلم با بحران خوبی شروع میشود اما در ادامه بحرانی وجود ندارد.
وی ادامه داد: جلوه بصری فیلم خوب در نیامده بود و فیلم بیشتر به تلهفیلم شبیه بود.
تجربه موفق جشنواره
ارزیابی و صحبتهایی که با برخی از هنردوستان در سینما کاپری انجام شد، همگی حکایت از این دارد که سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در گرگان تجربه موفقی را پشت سر گذاشته است.
طیفهای مختلف مردم در این ۹ شب به کاپری آمدند و شاهد فیلمهایی با مضامین مختلف بودند. البته کم و کاستیهایی در هر برنامهای وجود دارد ولی قسمت خوب آن بر دیگر قسمتها میچربد.
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