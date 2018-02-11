«حماسه تماشایی»؛ بیست و دوم بهمنی که ماندگار شد

خبرگزاری مهر- گروه استانها: اینجا ایران است، ساعت بهوقت همدلی و همراهی، آری اینجا ایران است، جغرافیایی که مردمانش دنیا را مبهوت وحدت، ولایتمداری و عشق به سرزمینشان کرده است. از خلیجفارس تا خزر نیلگون، از اشترانکوه و دماوند تا دنا و هامون، وسعتی از غرب تا شرق ایران امروز سراسر فریاد ملتی بود که بار دیگر اعلام کرد: هستیم بر سر عهدی که بستیم، پابرجا و استوار...
امروز پیغام خروش ملت ایران برای آمریکا، رژیم صهیونیستی و ابرقدرتها این بود که ما خود ابرقدرتیم، ما را از گزینههای روی میزتان نترسانید، ما هرکدام گزینهای روی میز هستیم که همدلی و وحدتمان در استمرار خط انقلاب و آرمان «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» پاسخی دندانشکن به دشمن است.
امروز بهوقت ۲۲ بهمن، ۳۹ سال بعد از انقلاب در جشن سالگرد پیروزی مردمیترین انقلاب دنیا،همه آمدهاند در سراسر کشور، نسلاندرنسل، اولی، دومی، سومی و نسل چهارمیهای بعد از انقلاب، پیر و جوان زن و مرد تا بودنشان را فریاد بزنند.
مردم دیار ستارخان و باقرخان با شعار «آذربایجان اویاخدی،انقلاب دایاخدی»، آمدند تا بگویند آذربایجان بیدار است و مدافع انقلاب، مردم دیار میرزا کوچک خان جنگلی هم صدای خروششان در گوش جنگل و دشتها پیچید.
مازنیها هم آمدهاند، مردم دریادلی که وحدت و عشق به ایرانشان را از شمال ایران به بوشهر، بندرعباس، خوزستان تا دیار خلیج تا ابد فارس گره زدند تا همگی بگویند ما از ترامپ و تهدیدهایش نمیترسیم و نشان دهند ایران گرچه کشوری با فرهنگها و قومیتهای مختلف است اما هنگامیکه پای میهن و انقلابشان در میان باشد همگی همراه و یکرنگ هستند.
سیستان و بلوچستانیها هم امروز بار دیگر وحدتشان در شعارهایشان نمایان است، شیعه و سنی در کنار و همراه هم، همچنان استوار و پابرجا بر سر آرمانها، روایتی که تا مرز غرب کشور از ایلام و کردستان گرفته تا کرمانشاه تکرار میشود، مرزنشینانی که ۴۰ سال است توطئه دشمنان را در تضعیف وحدتشان نقش بر آب کردهاند.
امروز صدای اصفهانیها و مردم دیار نقشجهان هم در جهان پیچید، فریادی که همصدا با سراسر کشور حماسهای تماشایی را خلق کرد حماسهای که همه در آن سهیم بودند از یزدیهای اهل دیار کویر تا قمیهای شهر خون و قیام.
امروز در جشن انقلابی که نخستین روزهای۴۰ سالگیاش را تجربه میکند تهرانیها هم در میدان آزادی روایتی دیگر از حضور میلیونی خود در تجدید میثاق با امام و شهدایشان را مقابل دوربینهای عکاسان و خبرنگاران بردند تا جهان بداند و شاهد باشد که نمیتوان ملتی که تا پای جان برای آرمانهایش ایستادگی کرده و شهید داده است را بهراحتی با توطئه و نقشهها و وعدهووعیدها فریب داد.
آری اینجا ایران است، ساعت بهوقت ۳۹ سال بعد از انقلاب و این صدای مردمی است که در سالگرد ۲۲ بهمنشان بار دیگر لرزه بر تن استکبار انداختند.
آری قصه مراد و مرید همین است، حکایت ملت و رهبرشان روایت امروز مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در جایجای ایران اسلامی است، گفته بودند که «به حول و قوّهی الهی بیستودوّم بهمن امسال از آن بیستودوّم بهمنهای تماشایی خواهد بود. چون مردم با این یاوهگوییهایی که بعضی از دولتمردان آمریکایی و غیره کردند، احساس میکنند که دشمن در حال کمین گرفتن و آماده شدن برای تهاجم است.»
ترک و کرد و لر و ترکمن و بلوچ ندارد، حضور یکرنگ است، از شمال و جنوب گرفته تا شرق و غرب، از خزر تا خلیجفارس، از هامون تا ارومیه، از زاگرس و البرز تا کویر ایران؛ همه حماسه است و موج موج حضور ملت دریا میشود.
خبرها از دور و نزدیک، از روستا و شهر، از پایتخت و مراکز استانها روایت جاری شدن حماسه است، حماسهای که تکرارش در ۳۹ سال برایمان آن را خواستنیتر کرده است.
جزئیات حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را خبرنگاران مهر در استانهای مختلف کشور روایت میکنند
با فرارسیدن سی و نهمین بهار آزادی، مردم خراسان شمالی یکصدا شعارهای انقلابی را در آسمان دیار گنجینه معرفتها طنینانداز کردند. آغاز راهپیمایی ۲۲ بهمن در مرکز استان خراسان شمالی از محل میدان شهید بود و لحظهبهلحظه بر جمعیت افزوده شد بهطوریکه از نقاط مختلف آمدند تا به هم بپیوندند و دریا شوند.
امروز استان لرستان نیز بهمانند سراسر ایران اسلامی مملو از شور حضور بود، حضوری به وسعت مقاومت و پایداری زنان و مردان لر. مردم بازهم بهخوبی تشخیص دادند و به صحنه آمدند و حمایت تام و تمام خود را از انقلاب اسلامی، آرمانهای نظام و ولایتفقیه اعلام کردند.
مردم مرزدار استان ایلام امروز هم همچون سالهای گذشته با سردادن شعارهای انقلابی خشم و انزجار خود از استکبار جهانی اعلام کردند.
همدانیها در طلیعه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی ایران با الگوگیری از جانبرکفان این مرزوبوم درحمایت از ولایت فقیه درراهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کرده و حضور حماسی خود را به رخ جهانیان کشیدند.
همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن با حضور پرشور مردم ولایت مدار و شهیدپرور کرمانشاه باشکوهتر از سالهای گذشته برگزار شد. مردم انقلابی کرمانشاه یکبار دیگر با حضور پررنگ خود در یومالله ۲۲ بهمن، اقتدار ملی و قدرت جمهوری اسلامی ایران را به رخ جهانیان کشیدند. شهرهای سرپلذهاب و ثلاث باباجانی که کانون اصلی زلزله ۷.۳ در نزدیکی آن ها قرار داشت هم امروز شاهد حماسه مردمی دیگری بود.
از ساعتی پیش از زمان رسمی راهپیمایی ۲۲ بهمن نصفجهان به خروش درآمد، تا بانگ اذان ظهر حماسهای دیگر از مردم ولایتمدار انقلابی اصفهان همپا و هم صدای ملت در گوش تاریخ جهان نقش شد. از ساعتی پیش از زمان اعلامشده برای راهپیمایی ۲۲ بهمن در اصفهان، مردم ولایتمدار و انقلابی اصفهان با در دست داشتن پرچمهای سه رنگ جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهایی با شعارهای مختلف مانند مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مطیع امر رهبریم، ما تا آخر ایستادهایم و غیره به سمت میدان امام حسین(ع) بهعنوان مبدأ و آغاز راهپیمایی در حرکت هستند.
باگذشت سیونه سال از پیروزی انقلاب مردم ولایتمدار استان البرز بار دیگر به صحنه آمدند تا بر عهد و پیمانی که با امام و شهدا بستهاند تأکید کنند. مردم انقلابی کرج نیز همانند دیگر هموطنان با حضور پرشور و گسترده خود در راهپیمایی ۲۲ بهمنماه، با آرمانهای امام خمینی (ره)، شهدا و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کردند.
استان سمنان، مهد معلمان دین و اخلاق همزمان با سایر نقاط ایران اسلامی در سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ۶۰ نقطه شهری و روستایی در آوردگاه تجلی حماسه یعنی راهپیمایی ۲۲ بهمن به میدان آمدند تا یکبار دیگر بگویند ما مرد میدانهای سخت و بزنگاههای تاریخ انقلاب اسلامی هستیم.
۲۲ بهمن نمادی از پیروزی و بیداری ملت ایران است و مردم خراسان جنوبی شیعه و سنی با حضور گسترده خود در راهپیمایی، این پیروزی را به رخ جهانیان کشیدند. امامجمعه اهل سنت بیرجند در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: همه مردم بایستی قدر این انقلاب را بدانند و پشتیبان آن باشند.
مردم مؤمن و متعهد شهرستانهای استان تهران، همزمان با سی و نهمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بار دیگر حماسه آفریدند و با حضور پرشور و باشکوه خود در راهپیمایی ۲۲ بهمنماه اوج عشق، ارادت و دلدادگی خود را به آرمانهای خمینی کبیر(ره) نشان دادند و با مقام معظم رهبری تجدید میثاق کردند.
نیمه فصل زمستان شیراز اگرچه بوی بهارنارنج ندارد اما عطر نرگس شیراز در خیابانهای شسته شده برای قدوم عاشقان انقلاب فضایی معطرتر از فصل بهار شیراز دارد. چهارراه ۱۵ خرداد، میدان امام حسین(ع)، بلوار آزادی و میدان آزادی مسیری است که از ساعات اولیه صبح امروز عطر و بوی عشق به انقلاب دارد و این عشق به ۳۹سالگی خود رسید.
نوای «ایران - ایران» یکبار دیگر در سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سرتاسر مازندران طنینانداز شد تا شکوه ملت ایران در فریاد «نه» به آمریکا، جهانی شود.
مردم کرمان به همراه مسئولان ازجمله سردار سلیمانی با حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن با آرمانهای انقلاب تجدید پیمان کردند.
«بوی گل سوسن و یاسمن» امروز سراسر دیار خشت و خاطره را در بر گرفته و در عید انقلاب، مردمی که ایستادهاند تا آخر، حماسهای از جنس حضور را به نمایش گذاشتهاند. سی و نهمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را در حالی در یزد، شهر قنات و قنوت و قناعت، به جشن نشستهایم که مردم این دیار وفادارتر از همیشه، حماسه ای از جنس حضور خلق کردهاند.
شهر خون و قیام بار دیگر شاهد حماسهای در حمایت از آرمانهای امام و انقلاب است، مردم قم امروز ۲۲ بهمن چهل سال بعد از انقلاب بار دیگر نشان دادند که حماسه و خون و قیام از آنها جداشدنی نیست و همیشه در تمامی صحنهها در حمایت از انقلاب حاضر هستند.
درست در سال ۱۳۵۷ بود که اردبیلیها پا به پای هموطنان خود پیروزی انقلابی بر اساس اسلام، استقلال و جمهوری را جشن گرفتند و چهار دهه است که این جشن تداوم دارد و خط بطلان بهتمامی نقشههای شوم دشمنان کشیده است.
مردم استان چهارمحال و بختیاری باوجود هوای بسیار سرد، از ساعتهای اولیه صبح با شرکت در راهپیمایی حضور خود را اعلام کردند. مردم در نقاط مختلف استان بوشهر هم امروز حضوری گسترده و پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه و گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی داشتند.
مردم مشهد همزمان با سراسر کشور در راهپیمایی باشکوه سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران شرکت کردند.
مردم شهرهای مختلف استان گلستان همراه و همگام با دیگر شهرهای ایران صبح یکشنبه در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پیدا کردند و برگ زرین دیگر در دفتر خاطرات تاریخ انقلاب ثبت کردند. امروز در استان زنجان همه آمدند، استوار و ثابتقدم همانند بهمن ۵۷، در یک مسیر و یکصدا برای اقتدار و عزت ایران اسلامی و برای تحقق ایرانی توانمند و متحد در مقابل توطئههای دشمنان.
قزوینیها امسال در راهپیمایی ۲۲بهمن سنگ تمام گذاشتند و با سر دادن شعار «ما ملتی بصیریم، ذلت نمیپذیریم»، «ما ملتی آگاهیم، پیرو ثاراللهایم»، «دست خدا بر سر ماست، خامنهای رهبر ماست» انزجار خود را نسبت به دشمنان انقلاب نشان دادند.
گیل زنان و گیلمردان نیز همانند سایر نقاط کشور از ساعات ابتدایی صبح امروز برای شرکت در این جشن خود را آراسته و با در دست داشتن پرچم سه رنگ و زیبای ایران در میعادگاه گیلانیان، میدان شهدای ذهاب حضور یافته بودند.
مردم سیستان و بلوچستان اعم از شیعه و سنی نزدیک به ۴۰ سال است که گام به گام هم و دوشادوش یکدیگر برای تعالی این نظام و انقلاب تلاش کرده اند و امسال نیز یکپارچه تر و متحدتر از همیشه با فریاد های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» باردیگر خشم و انزجار خود را نسبت به مستکبرین عالم و در صدر آنها آمریکای جهان خوار نشان دادند.
حضور پرشور و هماهنگ مردم شهر یاسوج و ۱۶شهر دیگر استان در این راهپیمایی بار دیگر عشق و علاقه مردم کهگیلویه و بویراحمد به انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.
راهپیمایی ۲۲ بهمن در تبریز هم حواشی جالبی داشت، حواشی که همچون سال های پیش تکرار شد مانند گلباران مسیرهای راهپیمایی توسط بالگردها و پاسخهای قاطع مردم به تهدیدات و سخنان ترامپ و همچنین حاشیههای خاصی مانند حضور مسئولان و مدیران شهری و استانی با گرایش های مختلف سیاسی.
اقشار مختلف مردم انقلابی امروز(یکشنبه) در ۱۵۰ نقطه استان مرکزی از پیر و جوان، زن و مرد، با حضور گسترده خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، یک بار دیگر وفاداری به رهبر معظم انقلاب و پایبندی به ولایت فقیه را به نمایش گذاشتند.
مردم آذربایجان غربی اعم از شیعه، سنی، ارامنه، آشوری، یهودی، زرتشتی، مسیحی و... همگام با آحاد ملت ایران آمدند تا به جهانیان بگویند تا در بالندگی چهارمین دهه انقلاب اسلامی همچنان تا آخرین قطره خون خود پیرو ولایت فقیه بوده و از ارزشهای اسلامی و آرمانهای والای انقلاب دست برنخواهند داشت.
راهپیمایی کنندگان کردستانی در شهرهای مختلف این استان و با پوشیدن لباس های محلی و از همه قشر به میدان آمدند و با آرمان های امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند. مراسم پرشکوه و تماشایی راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه با حضور گسترده مردم و مسئولین در استان هرمزگان هم برگزار شد.
علی فداکار نوجوان گرگانی با دردست داشتن پرچم سه رنگ ایران همراه با مادر و خواهر کوچک خود به راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن آمده تا از آرمانهای امام و شهدا دفاع کند. فداکار در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: امروز برای اینکه بگویم من هم همچون نوجوانان دوره انقلاب ادامه دهنده راه امام هستم در این راهپیمایی عظیم شرکت کردم تا افتخار دیگری برای نظام جمهوری اسلامی خود بیافرینم.
تصاویری از راهپیمایی ۲۲ بهمن در استانها
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