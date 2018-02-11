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۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۱۴

وزیر تعاون اعلام کرد:

تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال در مازندران

تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال در مازندران

ساری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تخصیص هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت برای ایجاد اشتغال در مازندران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی صبح یکشنبه در حاشیه مراسم ۲۲ بهمن در ساری با بیان اینکه اقتصاد کشور و مازندران در حال بزرگ شدن است گفت: در مازندران به طور میانگین دو هزار طرح و پروزه بهره برداری شده و امسال هزار و ۷۹۶ پروژه بهره برداری شده است و به عنوان نمونه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بندر امیرآباد شده است.

وی افزود: ۳۳۰ میلیارد تومان برای اشتغال روستایی، ۷۵۰ میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر و ۴۰ میلیارد تومان از صندوق امید برای ایجاد اشتغال در مازندران اعتبار گذاشته است.

وی با بیان اینکه گردشگری مزیت اول مازندران است اظهار داشت: در مجموع امسال بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت برای ایجاد اشتغال در استان مازندران درنظر گرفته شده است و تسهیلات اشتغال روستایی با نرخ هشت درصد ارائه می شود.

وزیر تعاون وی از راه اندازی شناسنامه کار در کشور خبر داد و گفت: امروز همه باید در جریان انقلاب باشیم و بیش از گذشته انسجام و همدلی داشته باشیم.

کد مطلب 4224827

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