تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی صبح یکشنبه در حاشیه مراسم ۲۲ بهمن در ساری با بیان اینکه اقتصاد کشور و مازندران در حال بزرگ شدن است گفت: در مازندران به طور میانگین دو هزار طرح و پروزه بهره برداری شده و امسال هزار و ۷۹۶ پروژه بهره برداری شده است و به عنوان نمونه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بندر امیرآباد شده است.

وی افزود: ۳۳۰ میلیارد تومان برای اشتغال روستایی، ۷۵۰ میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر و ۴۰ میلیارد تومان از صندوق امید برای ایجاد اشتغال در مازندران اعتبار گذاشته است.

وی با بیان اینکه گردشگری مزیت اول مازندران است اظهار داشت: در مجموع امسال بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت برای ایجاد اشتغال در استان مازندران درنظر گرفته شده است و تسهیلات اشتغال روستایی با نرخ هشت درصد ارائه می شود.

وزیر تعاون وی از راه اندازی شناسنامه کار در کشور خبر داد و گفت: امروز همه باید در جریان انقلاب باشیم و بیش از گذشته انسجام و همدلی داشته باشیم.