خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: بهمن‌ماه، افق سربلندی ملتی است که از دل تاریکی و ظلمت، فجر پیروزی را در طلیعه زمان و تاریخ به معنا رساندند تا سپیده روشن پیروزی و روز تجلی اراده و ایمان بر استکبار و استعمار سر زند و دل تمامی آزادی خواهان و آزاداندیشان را به نسیم استقلال طراوت بخشد.

امروز در حالی به استقبال چهلمین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی می‌رویم که جمهوری اسلامی ایران سربلند از هجمه‌های دشمنان به‌عنوان بزرگ‌ترین قطب منطقه‌ای و اسلامی در برابر استکبار ایستاده و توطئه‌های گوناگون نتوانسته خللی در اراده ملت بزرگ ایران ایجاد کند.

انقلاب همچنان به یاری خداوند در مسیر خود شتابان و پرنشاط حرکت می‌کند

آری انقلاب همچنان به یاری خداوند در مسیر خود شتابان و پرنشاط حرکت می‌کند و مهیای آفرینش حماسه‌ای دیگر می‌شود تا به جهانیان نشان دهد که مردم غیرتمند ایران همپای مسئولان با همدلی و هم‌افزایی در راستای حفظ و تقویت ارزش‌های نظام مصمم هستند.

مردم ایران اسلامی در جای‌جای این کشور پهناور روند تکاملی و حرکت به سمت آرمان‌های بلند و تمدن ساز خود را پویاتر و پرفروغ‌تر از هر مقطع تاریخی تداوم بخشیده‌اند و به کوری چشمان از حدقه درآمده دشمنان چهلمین جشن پیروزی انقلاب اسلامی را درک خواهند کرد.

همدانیان مهیای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

در این میان شهروندان همدانی نیز همچون مردم سایر استان‌های کشور مهیای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال می‌شوند تا بار دیگر حضور حماسی خود را به رخ جهانیان بکشند.

یک شهروند همدانی که آماده حضور و شرکت در راهپیمایی می‌شد در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه امروز مردم بار دیگر حماسه‌ای پایدار و ماندگار را به نمایش خواهند گذاشت، گفت: حضور یکپارچه مردم در این راهپیمایی خط بطلانی بر اندیشه بدفهمانی خواهد کشید که جز فتنه‌انگیزی و جدایی ملت و مسئولان نیت دیگری ندارند.

محمد قدیمی بابیان اینکه مردم مهم‌ترین نقش را در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی دارند، گفت: ملت بزرگ ایران انقلاب خود را با توکل به خدا و اقتداء به شجاعت و ظلم‌ستیزی امام حسین (ع) آغاز کرد و تا پیروزی کامل از پای ننشست.

فرزندم باید با آرمان‌های انقلاب آشنا شود

وی بابیان اینکه به همراه فرزند خردسالم در راهپیمایی شرکت خواهم کرد، گفت: فرزندم باید با آرمان‌های انقلاب آشنا شود و دفاع از انقلاب و میهن در نسل‌های بعدی نیز نهادینه شود.

وی با تأکید بر اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن صحنه همبستگی ملی است، ادامه داد: من نیز در دوران انقلاب متولد نشده بودم اما تا آنجایی که در ذهنم مانده است در تمام راهپیمایی این روزها به همراه پدرم شرکت کرده‌ام.

اگرچه نسل سوم انقلاب در آن دوران نبودند اما با پیروی از منویات مقام معظم رهبری همچنان مانند نسل انقلاب درصحنه حضور دارند این شهروند همدانی بابیان اینکه اگرچه نسل سوم انقلاب در آن دوران نبودند اما با پیروی از منویات مقام معظم رهبری همچنان مانند نسل انقلاب درصحنه حضور دارند، گفت: ما پشتیبان نظام و ولایت‌فقیه هستیم.

یکی دیگر از شهروندان همدانی نیز که به همراه همسر خود در این مراسم شرکت خواهد کرد در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه روح استکبارستیزی در خون مردم ایران است، گفت: مردم ایران هیچ‌گاه در مقابل زورگویان کوتاه نیامده و به‌محض احساس خطر که به وحدت ملی خدشه وارد کند وارد صحنه می‌شوند.

مرضیه مسگریان با اشاره به اینکه در سال ۵۷ زنان ایرانی و به‌خصوص بانوان همدانی همپای مردان درصحنه حضور داشتند، گفت: من در آن دوران ۱۹ ساله بودم و با الگو قرار دادن مرضیه حدیدچی (خانم دباغ) که در خانواده وی درهمسایگی ما زندگی می‌کردند و الگوی یک زن موفق بودند در تظاهرات حاضر می‌شدم.

حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن فارغ از هر تفکر و دیدگاه سیاسی یک وظیفه ملی است

مسگریان با تأکید بر اینکه زنان و بانوان جامعه باید پاسدار خون شهدا باشند، گفت: حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن فارغ از هر تفکر و دیدگاه سیاسی یک وظیفه ملی است.

یکی دیگر از شهروندان همدانی نیز بابیان اینکه نظام جمهوری اسلامی الحمدالله ۴۰ سالگی خود را سپری می‌کند، گفت: مردم ایران بهترین رهبر را دارند و قدردان این نعمت هستند.

محمود قاسمی بابیان اینکه درست است که برخی مشکلات معیشتی موجب نارضایتی مردم شده است؛ اما این موارد مانع از حمایت مردمی از نظام نخواهد شد، گفت: این مشکلات جزئی به سرانجام خواهد رسید.

تاآخرین‌نفس حامی انقلاب و نظام هستیم

وی بابیان اینکه جان‌خواهیم داد و تاآخرین‌نفس حامی انقلاب و نظام هستیم، گفت: اصل انقلاب توسط مردم به وجود آمد و به پیروزی رسید و این امر به تعبیر امام خمینی (ره) یک معجزه الهی بود.

قاسمی با تأکید بر اینکه مردم باوجود مشکلات و سختی‌ها پای انقلاب می‌ایستند و همچنان از کشور دفاع می‌کنند، گفت: اساس کار انقلاب بر حمایت مردم استوار است و مسئولان باید بدانند بارأی مردم در مسئولیت‌های خود قرار گرفتند و باید خدمت گذار خوبی برای مردم باشند.

آری مردم دیندار استان همدان که هم دوش مردم ایران اسلامی همواره در تمامی صحنه ها حضور داشته و به پشتیبانی از نظام، دین و هویت خود پرداخته و در حمایت از ارزش های اسلامی و شیعی زبانزد خاص و عام هستند امروز نیز این حماسه را به رخ جهانیان خواهند کشید.