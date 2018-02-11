  1. استانها
  2. همدان
۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۲۰

استاد حوزه علمیه همدان درگذشت

استاد حوزه علمیه همدان درگذشت

همدان - حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد مروج از اساتید حوزه و علمای شهر همدان پس از عمری مجاهدت علمی و تبلیغی، دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد مروج از اساتید حوزه و علمای شهر همدان پس از عمری مجاهدت علمی و تبلیغی، دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.

وی سال‌های متمادی در حوزه علمیه همدان مشغول به تحصیل و تدریس بود و از محضر آیت الله آخوند همدانی بهره برد و مدتی نیز مدیریت حوزه علمیه آیت الله آخوند همدانی را بر عهده داشت.

شیخ احمد مروج سال‌های طولانی مسئولیت کتابخانه‌ی بزرگ غرب حوزه‌ علمیه همدان را بر عهده داشت و یکی از افراد موثر در شکل گیری انقلاب اسلامی و پدر شهید مروج بود.

مراسم تشییع این عالم روحانی، صبح دوشنبه از مقابل حوزه علمیه آیت الله آخوند برگزار می شود.

کد مطلب 4224868

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها