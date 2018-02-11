استاد حوزه علمیه همدان درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد مروج از اساتید حوزه و علمای شهر همدان پس از عمری مجاهدت علمی و تبلیغی، دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.

وی سال‌های متمادی در حوزه علمیه همدان مشغول به تحصیل و تدریس بود و از محضر آیت الله آخوند همدانی بهره برد و مدتی نیز مدیریت حوزه علمیه آیت الله آخوند همدانی را بر عهده داشت.

شیخ احمد مروج سال‌های طولانی مسئولیت کتابخانه‌ی بزرگ غرب حوزه‌ علمیه همدان را بر عهده داشت و یکی از افراد موثر در شکل گیری انقلاب اسلامی و پدر شهید مروج بود.

مراسم تشییع این عالم روحانی، صبح دوشنبه از مقابل حوزه علمیه آیت الله آخوند برگزار می شود.