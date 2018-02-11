به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طهماسبی صبح یکشنبه در آئین افتتاح طرح آبیاری در شهرستان دشتی با بیان اینکه سالانه ۵ میلیون تن مرکبات در دوخطه شمال و جنوب کشور تولید میشود، اظهار داشت: در حال حاضر حاضر برخی از حشرهها خسارت زیادی به باغات کشور وارد کرده است که ضرورت دارد کشاورزان در خرید نهالهای خود دقت بیشتری کنند.
وی با اشاره به اینکه بیماری جاروک چندین هزار هکتار از لیموترشهای منطقه جنوب کشور را نابود کرده است، افزود: بیماری جاروک بهوسیله نوعی حشره کوچک منتقل میشود تغذیه این حشره از شیره درختان لیمو هست که شیره درختان را میمکد بیماری را از درخت آلوده به درخت سالم منتقل میکند حشره و باعث ضعف و مرگ تدریجی گیاه میشود.
طهماسبی بیان کرد: از کاشت ارقام حساس لیموترش و سایر مرکباتی که در برابر بیماری جاروک حساس هستند جلوگیری شود و با استفاده از ارقام بومی مقاوم مانند پرشین لایم و احداث باغات جدید با استفاده از نهالهای گواهیشده و عاری از بیماری با پایههای مقاوم انجام شود.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه پس از برجام ارتباطات با اتحادیه اروپا و دستیابی به نهال های جدید بیشتر شده است گفت: نیاز به سرمایهگذاری درزمینهٔ بذر و نهال اصلاحشده وجود دارد و در حوزه طیور و دام نیز نیازمند به همکاری با اتحادیه اروپا هستیم.
وی افزود: حدود ۴۰۰ اقلیم بزرگ و کوچک در ایران وجود دارد ویترین تنوع اقلیمی و زیستی از ویژگیهای بارز است و ایران بهشدت نیازمند محصولات گلخانهای است.
طهماسبی بیان کرد: در زمینه نهال اصلاحشده نیز باغ مادری در زمینه هسته دارها و دانهدارها مثل سیب، گلابی، شلیل و درزمینهٔ مرکبات هم یک باغ مادری ایجادشده و اگر کسانی میخواهند نهال گواهیشده به منطقه حمل کنند حتماً باید از منابع دقیقی استفاده کنند.
وی تأکید کرد: کشاورزان خام فروشی نکنند و برای اینکه ارزشافزوده فراهم شود در استان بوشهر و شهرستان دشتی کارخانه و صنایع دایر کنند دولت نیز از زنجیر تولید حمایت میکنند و وامهای ششدرصدی توسعه روستایی و اشتغال فراگیر آماده پرداخت است.
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