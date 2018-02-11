به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد شاهچراغی صبح یک‌شنبه در حاشیه راهپیمایی ۲۲بهمن‌ماه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه راه انقلاب تا اتصال به ولایت حضرت ولی‌عصر(عج) ادامه دارد، ابراز داشت: در شرایط فعلی که دشمنان خارجی و عوامل ضدانقلاب داخلی می‌کوشند تا مطالبات استکبار را برآورده کنند حضور در راه‌پیمایی باشکوه ۲۲ بهمن‌ماه پاسخ کوبنده خواهد بود که پای انقلاب خود همچنان ایستاده‌ایم.

وی بابیان اینکه علیرغم تبلیغات متعدد دشمن هرسال شاهد حضور میلیونی مردم در راه‌پیمایی ۲۲ بهمن‌ماه هستیم، افزود: با حضور خود در راه‌پیمایی ۲۲ بهمن اثبات می‌کنیم که از مواضع خود پیرامون انقلاب لحظه‌ای عقب‌نشینی نخواهیم کرد و راه انقلاب و ولایت‌فقیه ادامه خواهد داشت.

مردم بالاترین سرمایه‌های نظام

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان بابیان اینکه از ابتدای انقلاب با انواع توطئه‌های داخلی و خارجی مواجه بودیم، ابراز داشت: مردم بالاترین سرمایه انقلاب هستند و هر بار دسیسه دشمن را به‌موقع شناسایی و آن را خنثی کردند لذا هوشیاری در برابر حیله‌های استکبار یک ضرورت است.

آیت الله شاهچراغی در ادامه تصریح کرد: دشمن که گزینه‌های نظامی را ناکارآمد می‌داند می‌کوشد تا از طریق فشارهای اقتصادی صف مردم را از نظام جدا کند که خوشبختانه با هوشیاری مردم و با حضور آن‌ها در مراسم‌هایی مانند راه‌پیمایی ۲۲ بهمن‌ماه حیله‌های آن‌ها نقش بر آب می‌شود.

وی افزود: دشمن از ابتدای پیدایش انقلاب تاکنون خواب راحت نداشت چراکه آن را سد محکمی در برابر اقدامات مداخله‌جویانه خود می‌داند، امروز دشمن از اقتدار جمهوری اسلامی در منطقه می‌هراسد و در تلاش است تا از هر طریقی که می‌تواند انقلاب را ناکارآمد جلوه دهد حال‌آنکه نمی‌داند ما اهل کوفه نیستم که انقلاب را تنها بگذاریم.