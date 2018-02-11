ظریف:امنیت ایران را مدیون مردم و حضور آنها در صحنه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز در راهپیمایی ۲۲ بهمن همانند خیل کثیر اقشار مردم تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پیدا کرد.

این دیپلمات عالیرتبه کشورمان از پل حافظ به خیل عظیم جمعیت شرکت کننده در راهپیمایی ۲۲ بهمن پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران با تقدیر از حضور با شکوه مردم در این راهپیمایی اظهار داشت: ما امنیت خود را مدیون مردم و حضور آنها در صحنه هستیم.

وی صریح کرد: حتما در بین مردم برخی از دلخوری ها و ناراحتی ها وجود دارد، برخی مطالبات به حقی دارند که بعضا ناشی از کمبودها و مشکلات موجود در کشور است و این وظیفه همه مسئولان کشور است که مطالبات به حق مردم به عنوان بزرگترین سرمایه راهبردی نظام استفاده کنند.

وی با اشاره به خرید گسترده تسلیحات از سوی برخی کشورهای منطقه از قدرت های بزرگ در راستای تامین امنیتشان ادامه داد: ما کشورمان همچون برخی کشورهای منطقه نیست که بقا و امنیتش وابسته به خرید تسلیحات از خارج از کشور باشد.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: امنیت ایران وابسته به حضور مردم در صحنه است، بنابراین باید توجه جدی به مطالبات و حقوق این مردم داشته باشیم و این ها برای جمهوری اسلامی ایران ارزشی راهبردی محسوب می شود و در همین چارچوب همانطور که اشاره کردم باید به این خواسته ها و مطالبات توجه ویژه ای داشت.