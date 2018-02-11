به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام کشتی گیران و مربیان اوکراین روزهای ۴ تا ۶ اسفندماه در شهر کی یف اوکراین برگزار می شود.

اسامی نفرات اعزامی به این رقابت ها به شرح زیر است:



کشتی آزاد

۵۷ کیلوگرم: نادر حاج آقا نیا

۶۵ کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور، پیمان بیابانی

۷۴ کیلوگرم: حامد رشیدی

۷۹ کیلوگرم: امید حسن تبار، محمد متقی نیا

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور

۹۲ کیلوگرم: محمد جواد ابراهیمی، حسین شهبازی، ارشک محبی

۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی

۱۲۵ کیلوگرم: کمیل قاسمی، یداله محبی

سرمربی: رسول خادم

مربی اول: محمد طلایی، علیرضا رضایی

مربیان: مسعود مصطفی جوکار، علیرضا رضایی منش، سعید واگذاری (مربی معرفی شده از سوی هیأت کشتی استان مازندران)



کشتی فرنگی

۵۵ کیلوگرم: رامین باستانی

۶۰ کیلوگرم: میثم دلخانی

۶۷ کیلوگرم: حسین اسدی

۷۲ کیلوگرم: فرشاد بلفکه، مجید خلیلی

۷۷ کیلوگرم: پژمان پشتام، برومند اصلان

۸۷ کیلوگرم: حسین نوری، سامان عزیزی

۹۷ کیلوگرم: علی اکبر حیدری

۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی

سرمربی: علی اشکانی

مربیان: جمشید خیرآبادی- بهرام حسین زاده و یک مربی به معرفی هیأت کشتی استان البرز

مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی امید و بزرگسالان: احد پازاج

به گزارش مهر، ابوالفضل سبزعلی (داور)، تورج ملک محمدی (پزشک)، فرزاد ایمانعلی زاده و ارسلان پیروز (مربی کشتی گیران مدال آور) همراه با هادی حبیبی (سرپرست) در کنار تیم های اعزامی به اوکراین خواهند بود.