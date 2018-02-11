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۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹

حضور ۲۴ کشتی‎گیر ایران در رقابت‎های بین‎المللی اوکراین

حضور ۲۴ کشتی‎گیر ایران در رقابت‎های بین‎المللی اوکراین

تیم‎های منتخب کشتی آزاد و فرنگی ایران با ترکیبی متشکل از ۲۴ کشتی‎گیر در رقابت‎های بین‎المللی یادواره کشتی‎گیران و مربیان اوکراین شرکت می‎کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام کشتی گیران و مربیان اوکراین روزهای ۴ تا ۶ اسفندماه در شهر کی یف اوکراین برگزار می شود. 

اسامی نفرات اعزامی به این رقابت ها به شرح زیر است:

کشتی آزاد
۵۷ کیلوگرم: نادر حاج آقا نیا
۶۵ کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور، پیمان بیابانی
۷۴ کیلوگرم: حامد رشیدی
۷۹ کیلوگرم: امید حسن تبار، محمد متقی نیا
۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور
۹۲ کیلوگرم: محمد جواد ابراهیمی، حسین شهبازی، ارشک محبی
۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی
۱۲۵ کیلوگرم: کمیل قاسمی، یداله محبی
سرمربی: رسول خادم
مربی اول: محمد طلایی، علیرضا رضایی
مربیان:  مسعود مصطفی جوکار، علیرضا رضایی منش، سعید واگذاری (مربی معرفی شده از سوی هیأت کشتی استان مازندران)

کشتی فرنگی
۵۵ کیلوگرم: رامین باستانی
۶۰ کیلوگرم: میثم دلخانی
۶۷ کیلوگرم: حسین اسدی
۷۲ کیلوگرم: فرشاد بلفکه، مجید خلیلی 
۷۷ کیلوگرم: پژمان پشتام، برومند اصلان
۸۷ کیلوگرم: حسین نوری، سامان عزیزی
۹۷ کیلوگرم: علی اکبر حیدری
۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی
سرمربی: علی اشکانی
مربیان: جمشید خیرآبادی- بهرام حسین زاده و یک مربی به معرفی هیأت کشتی استان البرز
مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی امید و بزرگسالان: احد پازاج

به گزارش مهر، ابوالفضل سبزعلی (داور)، تورج ملک محمدی (پزشک)، فرزاد ایمانعلی زاده و ارسلان پیروز (مربی کشتی گیران مدال آور) همراه با هادی حبیبی (سرپرست) در کنار تیم های اعزامی به اوکراین خواهند بود. 

کد مطلب 4224890
زینب حاجی حسینی

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