شرایط جدید استخدام دولتی اعلام شد/ استخدام آزمایشی پس از آزمون

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۴۷۰۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ آییننامه اجرایی ماده یادشده را بهشرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۱- استخدام رسمی کارمندان پیمانی در پستهای سازمانی موضوع بند (الف) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سیاستهای دولت و قوانین و مقررات مربوط، به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید و صدور مجوز استخدام رسمی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و رعایت موارد مندرج در این آییننامه امکانپذیر است.
ماده ۲- دستگاههای اجرایی میتوانند بر اساس مجوزهای صادره از محل ماده (۱) کارمندان پیمانی خود را پس از آزمون و سنجش شایستگیهای تخصصی و رفتاری متناسب با پستهای سازمانی حاکمیتی و حصول اطمینان از دارا بودن شایستگیهای موردنظر، به استخدام آزمایشی درآورند.
تبصره – آن دسته از کارمندان پیمانی دستگاههای اجرایی که استخدام پیمانی آنان از طریق شرکت و قبولی در آزمونهای استخدامی که با رعایت سازوکار ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برگزار میگردد، نبوده است برای استخدام آزمایشی باید در آزمونهای استخدامی موضوع ماده (۴۴) قانون مذکور که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار میگردد، شرکت کنند و حدنصاب آزمون را بر اساس دستورالعمل مربوط کسب نمایند.
ماده ۳- بهمنظور تشخیص صلاحیت موضوع بند (الف) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، وظایف کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی، موردنظر در بند مذکور، به شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی موضوع مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ شورای عالی اداری واگذار میگردد.
ماده ۴- تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت میپذیرد.
ماده ۵- دستورالعمل اجرایی این آییننامه و همچنین شرح وظایف شورای راهبری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص ماده (۳) این آییننامه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی میرسد.
ماده ۶- تصویبنامههای شماره ۲۳۱۴۱۳/ت۴۳۹۱۳ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ و ۲۶۲۷۷۰/ت۴۳۹۱۳ک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ لغو میشوند.
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