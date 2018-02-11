۵ کشته بر اثر تیراندازی منجر به قتل در کنتاکی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ولکی، پلیس ایالت کنتاکی آمریکا از کشته شدن دستکم ۵ نفر از شهروندان شهر جانسون کانتی این ایالت در جریان درگیری مسلحانه خبر داد.

بنا بر اعلام مقامات پلیس کنتاکی، این تیراندازی حدود ساعت ۳:۴۰ دقیقه بامداد روز شنبه به وقت محلی در این ایالت رخ داده است.

دفتر کلانتر جانسون کانتی با صدور بیانیه ای در خصوص این حادثه و با اعلام اینکه این قتل ها در قالب دو حادثه جداگانه رخ داده اعلام کرده که جسد دو تن از کشته شده ها در آشپزخانه یک رستوران در این شهر کشف شده و مظنون این قتل هنوز دستگیر نشده است.

همچنین به گفته معاون رئیس پلیس شهر جانسون کانتی، قتل دوم نیز در داخل یک آپارتمان مسکونی به وقوع پیوسته که اجساد دو مقتول این حادثه به همراه فرد ضارب در محل وقوع قتل کشف شده اند.