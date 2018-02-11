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۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۷

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس:

مردم با بصیرت و دشمن‌شناس هستند/ مسئولان باید جهادی مدیریت کنند

مردم با بصیرت و دشمن‌شناس هستند/ مسئولان باید جهادی مدیریت کنند

خرم‌آباد- نماینده مردم خرم‌آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مردم ما با بصیرت و دشمن‌شناس هستند و مسئولان باید جهادی مدیریت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ملکشاهی راد در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در سخنانی بابیان اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون همه ما در راهپیمایی‌ها شرکت کرده‌ایم اظهار داشت: امروز بدون اغراق خودجوش‌ترین راهپیمایی در ۴۰ سال گذشته را ما شاهد هستیم.

وی با تأکید بر اینکه همه با یک روحیه انقلابی در راهپیمایی حضور پیداکرده‌اند گفت: دسته‌های سازمانی واداری در راهپیمایی خیلی کم ظاهرشده‌اند و این مردم عادی هستند که در راهپیمایی حضور پیداکرده‌اند.

نماینده مردم خرم‌آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مردم با همه مشکلات اقتصادی و معیشتی که دارند پای انقلاب خود ایستاده‌اند عنوان کرد: به‌طورقطع نظام و حاکمیت وظیفه بیشتری در قبال این مردم خواهد داشت.

ملکشاهی با تأکید بر اینکه مسئولان از خواب غفلت بیدار شوند و قدر ملت و مردم را که با همه مشکلات می‌سازند ولی این‌گونه موج خروشان درست می‌کنند را بدانند گفت: مردم ما با بصیرت و دشمن‌شناس هستند و مسئولان هستند که گاهی کم‌کاری می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه روحیه جهادی مدیران امروز یکی از مسائل مهم است که باید داشته باشند گفت: مسئولان باید جهادی مدیریت کنند.

نماینده مردم خرم‌آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این مردم امنیت کشور را همیشه فراهم می‌کنند.

کد مطلب 4224966

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