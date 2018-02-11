به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ملکشاهی راد در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در سخنانی بابیان اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون همه ما در راهپیماییها شرکت کردهایم اظهار داشت: امروز بدون اغراق خودجوشترین راهپیمایی در ۴۰ سال گذشته را ما شاهد هستیم.
وی با تأکید بر اینکه همه با یک روحیه انقلابی در راهپیمایی حضور پیداکردهاند گفت: دستههای سازمانی واداری در راهپیمایی خیلی کم ظاهرشدهاند و این مردم عادی هستند که در راهپیمایی حضور پیداکردهاند.
نماینده مردم خرمآباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مردم با همه مشکلات اقتصادی و معیشتی که دارند پای انقلاب خود ایستادهاند عنوان کرد: بهطورقطع نظام و حاکمیت وظیفه بیشتری در قبال این مردم خواهد داشت.
ملکشاهی با تأکید بر اینکه مسئولان از خواب غفلت بیدار شوند و قدر ملت و مردم را که با همه مشکلات میسازند ولی اینگونه موج خروشان درست میکنند را بدانند گفت: مردم ما با بصیرت و دشمنشناس هستند و مسئولان هستند که گاهی کمکاری میکند.
وی با تأکید بر اینکه روحیه جهادی مدیران امروز یکی از مسائل مهم است که باید داشته باشند گفت: مسئولان باید جهادی مدیریت کنند.
نماینده مردم خرمآباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این مردم امنیت کشور را همیشه فراهم میکنند.
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