افزایش تدابیر نظامی رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی آمادگی نظامی خود را در شمال فلسطین اشغالی افزایش داد. این آمادگی به ویژه در زمینه نیروی هوایی رژیم صهیونیستی شدت بیشتری دارد.

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که در پی تجاوزات گسترده رژیم صهیونیستی به خاک سوریه، ارتش این کشور موفق به هدف قراردادن یک فروند اف- ۱۶ و یک فروند اف- ۱۵ متعلق به این رژیم شد.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی مذبوحانه تلاش می کند تا با دستاویز قرار دادن ورود یک پهپاد ایرانی به اراضی اشغالی، اینگونه وانمود کند که رویدادهای روز شنبه (دهم فوریه/ ۲۱ بهمن ماه) ماحصل اقدامات ایران بوده است.