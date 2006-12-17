مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با مهر درباره خبرهای منتشره مبنی بر کاهش کیفیت و حجم گاز صادراتی ایران به ترکیه، گفت : در زمستان ، میزان صادرات گاز ایران به ترکیه به دلیل افزایش مصرف گاز در داخل کشور کاهش می یابد اما کیفیت گاز ایران کاملا مطابق با استانداردها بوده و تغییری نمی کند.

سید رضا کسایی زاده افزود : گازایران در فصل زمستان به‌دلیل مصرف بسیار بالا در داخل کشور با افت فشار مواجه می شود در صورتی که فشار عامل کیفی محسوب نمی شود.

وی اضافه کرد : تحویل گاز به ترکیه در تمام فصول سال با هماهنگی دوطرف انجام می شود ، البته در فصل زمستان هر دوطرف به دلیل افزایش سرما به گاز بیشتری نیاز دارند.

وی تاکید کرد : روابط شرکت ملی گاز ایران با شرکت بوتاش درحال حاضر صمیمی بوده و مشکلی وجود ندارد .

به گفته معاون وزیر نفت در امور گاز ، افت فشار یک عامل فیزیکی بوده و کاهش یا افزایش آن اثری برکیفیت نمی گذارد .

وی اضافه کرد : میزان برداشت ترکیه از گاز ایران متغیر است .

به گزارش خبرنگار مهر ، قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه یک قرارداد طولانی مدت بوده به گونه ای که بسیاری ازمدیران صنعت نفت معقدند این قرارداد به مثابه یک قرارداد ازدواج طولانی مدت بوده و در این میان ممکن است اختلافات بسیاری میان دوشریک به وجود می آید .

به گفته معاون سابق وزیر نفت در امور بین الملل ، درحال حاضر گاز با قیمت 8 دلار در هر بی تی یو به ترکیه عرضه می شود و این قیمت کاملا منطقی بوده و دلیلی برکاهش آن وجود ندارد .

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران همچنین در پاسخ به سئوال مهر درباره وضعیت مصرف گاز کشور با رسیدن زود هنگام فصل سرما گفت : امروز 412 میلیون مترمکعب گاز در کشور مصرف شده ، درحالی که این رقم در زمستان سال قبل حداکثر مصرف 409 میلیون مترمکعب در روز بوده است و این نشان از افزایش مصرف چشمگیر گاز در سال جاری است .

به گفته کسایی زاده ، این ارقام نشان می دهد که امسال وضعیت مصرف گاز بسیار نامناسب است و رشد مصرف در مقایسه با سال قبل بسیار بیشتر است . وی تصریح کرد : درحال حاضر هیچ مشکلی در تامین گاز وجود ندارد ولی مشترکین باید صرفه جویی های لازم را بکنند.