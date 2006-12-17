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۲۶ آذر ۱۳۸۵، ۹:۵۲

معاون وزیر نفت در گفتگو با مهر : قیمت و کیفیت گاز صادراتی ایران به ترکیه کاملا منطقی است / مردم در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند

معاون وزیر نفت در گفتگو با مهر : قیمت و کیفیت گاز صادراتی ایران به ترکیه کاملا منطقی است / مردم در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند

سید رضا کسایی زاده گفت: افت فشار نمی تواند دلیلی بر کاهش کیفیت گاز صادراتی ایران به ترکیه باشد.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با مهر درباره خبرهای منتشره  مبنی بر کاهش کیفیت و حجم گاز صادراتی ایران به ترکیه، گفت : در زمستان ،  میزان صادرات گاز ایران به ترکیه به دلیل افزایش مصرف گاز در داخل کشور کاهش می یابد اما کیفیت گاز ایران کاملا مطابق با استانداردها بوده و تغییری نمی کند.

سید رضا کسایی زاده افزود : گازایران در فصل زمستان به‌دلیل مصرف بسیار بالا در داخل کشور با افت فشار مواجه می شود در صورتی که فشار عامل کیفی محسوب نمی شود.

وی اضافه کرد : تحویل گاز به ترکیه در تمام فصول سال با هماهنگی دوطرف انجام می شود ، البته در فصل زمستان هر دوطرف به دلیل افزایش سرما به گاز بیشتری نیاز دارند.

وی تاکید کرد : روابط شرکت ملی گاز ایران با شرکت بوتاش درحال حاضر صمیمی بوده و مشکلی وجود ندارد .

به گفته معاون وزیر نفت در امور گاز ، افت فشار یک عامل فیزیکی بوده و کاهش یا افزایش آن اثری برکیفیت نمی گذارد .

وی اضافه کرد : میزان برداشت ترکیه از گاز ایران متغیر است .

به گزارش خبرنگار مهر ، قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه یک قرارداد طولانی مدت بوده به گونه ای که بسیاری ازمدیران صنعت نفت معقدند این قرارداد به مثابه یک قرارداد ازدواج طولانی مدت بوده  و در این میان ممکن است اختلافات بسیاری میان دوشریک به وجود می آید .

به گفته معاون سابق وزیر نفت در امور بین الملل ، درحال حاضر گاز با قیمت 8 دلار در هر بی تی یو به ترکیه عرضه می شود و این قیمت کاملا منطقی بوده و دلیلی برکاهش آن وجود ندارد .

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران همچنین در پاسخ به سئوال مهر درباره وضعیت مصرف گاز کشور با رسیدن زود هنگام فصل سرما گفت : امروز 412 میلیون مترمکعب گاز در کشور مصرف شده ، درحالی که این رقم در زمستان سال قبل حداکثر مصرف  409 میلیون مترمکعب در روز بوده است و این نشان از افزایش مصرف چشمگیر گاز در سال جاری است .

به گفته کسایی زاده ، این ارقام نشان می دهد که امسال وضعیت مصرف گاز بسیار نامناسب است و رشد مصرف در مقایسه با سال قبل بسیار بیشتر است . وی تصریح کرد : درحال حاضر هیچ مشکلی در تامین گاز وجود ندارد ولی مشترکین باید صرفه جویی های لازم را بکنند.

کد مطلب 422497

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