حضور امروز مردم قوت قلبی برای رزمندگان اسلام است

آیتالله عباس کعبی در جمع مردم باغملک در راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز مردم شهرستان باغملک همانند مردم سایر شهرهای ایران حضوری حماسی و چشمگیر در راهپیمایی ۲۲ بهمن داشتند به همین دلیل نظام جمهوری اسلامی ایران همیشه قدردان این ملت شریف است که همیشه پای آرمانها و منافع انقلاب خود ایستادهاند.
وی افزود: مردم باغملک هم امروز حضور بینظیر در این راهپیمایی داشتهاند و بیشک چنین حضوری، ریشههای انقلاب اسلامی ایران را مستحکمتر از همیشه میکند.
آیتالله کعبی با اشاره به سخنان چند روز اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اینکه ۲۲ بهمن امسال تماشایی از هر سال خواهد بود، بیان کرد: خبرهای رسیده از حضور مردم نشاندهنده همین پیشبینی رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: با توجه به حوادث روز اخیر در سرزمینهای اشغالی و سیلی که نیروهای مقاومت به صهیونیستها زدند، این حضور قوت قلبی برای رزمندگان اسلام است.
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