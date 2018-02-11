پرداخت ۱۵۰میلیارد ریال تسهیلات خوداشتغالی به مددجویان کمیته امداد

یونس فاتح در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرحهای اشتغالزایی عملیاتی شده در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۸ درصدی دارد، اظهار داشت: امسال تا پایان دیماه ۴۸۶۶ طرح اشتغال در راستای ایجاد فرصتهای شغلی برای خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد در استان آذربایجان شرقی عملیاتی کردهایم.
وی با اشاره به اینکه طرحها شامل ۲۹۱۸ طرح خودکفایی، یک هزار و ۴۰۵ طرح تون افزایی و ۵۴۳ طرح کارانگیزی در ۱۰ ماهه سال جاری در استان اجرا شده است، افزود: برای اجرای طرحهای اشتغال و خودکفایی در سال جاری ۶۹ میلیارد و ۳۳۷ میلیون تومان اعتبار صرف شده است.
ایجاد ۳۲۰۹ فرصت شغلی طی ۱۰ ماهه سال جاری در استان
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان شرقی از ایجاد ۳۲۰۹ فرصت شغلی طی ۱۰ ماهه سال جاری در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: خوشبختانه بانکها با تعامل خوبی که دارند با مشارکت همدیگر ۴۸ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت و زمینه اشتغال ۳۲۰۹ نفر در آذربایجان شرقی فراهمشده است.
فاتح بابیان اینکه در طول ۳ سال گذشته کمیته امداد آذربایجان شرقی به ۳۳۲ مورد از طرحهای اشتغالزا تسهیلات ۳۰۰ میلیون ریالی پرداخت کرده است، تصریح کرد: یکی دیگر از زمینه فعالیت کمیته امداد پرداخت تسهیلات به فارغالتحصیلان دانشگاهی بوده که در این راستا ۵۰۷ فقره وام اشتغال به فارغالتحصیلان دانشگاهی تحت حمایت کمیته امداد با رقم ۸ میلیارد و ۶۲۴ میلیون تومان پرداخت کردهایم.
وی همچنین از پرداخت ۱۵ میلیارد و ۴۲۳ میلیون تومان تسهیلات خوداشتغالی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد آذربایجان شرقی خبر داد، بیان داشت: این تسهیلات در راستای خوداشتغالی مددجویان و از محل اعتبارات صندوق امداد ولایت به بیش از ۱۵۰۰ نفر پرداختشده است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه امسال ۷۰۰ میلیون تومان از محل مشارکتهای مردمی در جهت ایجاد فرصتهای شغلی هزینه کردهایم، خاطرنشان کرد: ارائه آموزشهای فنی و حرفهای یکی دیگر از محورهای فعالیت این نهاد بوده و از سوی دیگر برای ایجاد فرصتهای شغلی و آموزشهای فنی امسال درمجموع برای این حوزهها ۹۳۷ میلیون تومان هزینه شده است.
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