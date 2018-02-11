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۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۴۱

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در گفت و گو با مهر؛

انسجام و حمایت مردم از انقلاب قوی ترین نیرو در برابر توطئه ها است

انسجام و حمایت مردم از انقلاب قوی ترین نیرو در برابر توطئه ها است

اراک- رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: انسجام و حمایت مردم از انقلاب و نظام اسلامی و حضور حماسی در عرصه های مختلف، قوی ترین نیرو در برابر توطئه های دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم عبداللهی صبح روز یکشنبه در جریان حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در اراک در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انقلاب اسلامی از ابتدا یک انقلاب مردمی بود و از روزی که مردم به صحنه آمدند، انقلاب پیروز شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: در حقیقت مردم صاحب اصلی این انقلاب هستند و در طی چند دهه اخیر نیز حضور گسترده مردم در عرصه ها بوده که توطئه های دشمن را ناکام گذاشته است.

عبداللهی بیان کرد: امروز هم اگرچه دشمن با تمام قدرت و با هر چه در توان دارد به دنبال آسیب زدن به انقلاب و نظام اسلامی است، اما مردم با انسجام و حضور حماسی در عرصه های مختلف، قوی ترین و کوبنده ترین مشت را بر دهان این دشمنان می زنند.

راهپیمایی سی و نهمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با آرمان های امام راحل، رهبری و شهدا در استان مرکزی همزمان با سراسر کشور در ۱۵۰ نقطه استان مرکزی هم اکنون در حال برگزاری است.

کد مطلب 4225033

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