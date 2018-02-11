به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالله بیدار ظهر یکشنبه در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن تصریح کرد: پاسخ به مطالبات به حق مردم باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی افزود: حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی پیام معنی‌داری برای دشمنان و مسئولان است و امروز باید مسئولان به پاس تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی به مطالبات مردم توجه داشته باشند.

مسئول دفتر نمایندگی بعثه در حج و زیارت استان تأکید کرد: هر چند مشکلاتی وجود دارد اما مردم انتظار دارند به خواسته‌های آن ها توجه شود و باید با رفع مشکلات بهانه‌ای به دست دشمن داده نشود.

وی تأکید کرد: از سویی حضور سه نسل انقلاب اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن پیام معنی‌داری برای دشمنان است که بیانگر اقتدار ایران اسلامی و همراهی ملت با آرمان‌های انقلاب است.

بیدار با تأکید به اینکه انقلاب اسلامی دستاوردهای متعددی برای ایران اسلامی به دنبال داشته است، اضافه کرد: از جمله در عرصه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دستاوردهای متعددی را شاهد هستیم.

وی افزود: یکی از دستاوردها، توانمندی موشکی کشور است که در دنیا بی‌نظیر بوده و سطح دسترسی قابل‌توجه به مناطق جغرافیایی را به همراه دارد و همین دستاوردها موجب شده تا استکبار از اقتدار ایران اسلامی در هراس باشد.

مسئول دفتر نمایندگی بعثه در حج و زیارت استان تأکید کرد: این اقتدار در سایه خون شهدا و در وضعیتی حاصل شده که در تمامی کشورهای همسایه شاهد جنگ و خون‌ریزی هستیم.

بیدار معتقد است جریان انقلاب اسلامی توانسته استقلال و آزادی را به دنبال داشته و امروز هیچ بیگانه‌ای قادر به تجاوز و تعددی به کشور نیست.

وی بصیرت دینی و سیاسی مردم را از رمزهای پیروزی انقلاب اسلامی دانست و بیان داشت: پایبندی به مکتب امام (ره)، شناخت درست اصول مکتب امام(ره) و پاسداری مؤمنانه از ولایت‌فقیه عوامل پیروزی انقلاب بود و این انقلاب، انقلابی مردمی است.

مسئول دفتر نمایندگی بعثه در حج و زیارت استان متذکر شد: تهدید و تخریب دشمن حتی در شبکه‌های مجازی ادامه دارد اما با رهبری، رهبر فرزانه هیچ تهدیدی کارساز نبوده و درایت و عزت و اقتدار رهبری را شاهد هستیم.

به گفته بیدار دفاع از محرومان و مستضعفان در تمامی نقاط عالم دیگر ویژگی انقلاب اسلامی است و هر نقطه عالم مظلومی از جمهوری اسلامی درخواست کمک کند، بی‌پاسخ نخواهد ماند.