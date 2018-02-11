مسیرهای راهپیمایی در قزوین گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با راهپیمایی مردم غیور استان قزوین، مسیرهای راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن در قزوین توسط یک فروند بالگرد ارتش گلباران ‌شد.

قروینی‌ها امسال در راهپیمایی ۲۲بهمن سنگ تمام گذاشتند و با سر دادن شعار «ما ملتی بصیریم، ذلت نمی پذیریم»، «ما ملتی آگاهیم، پیرو ثاراللهیم»، «دست خدا بر سر ماست، خامنه ای رهبر ماست» انزجار خود را نسبت به دشمنان انقلاب نشان دادند.

راهپیمایان با شعار «ما پیرو علی و پیغمبریم، حامی این انقلاب و این رهبریم» و «یاد امام خمینی زنده باد، خامنه ای پاینده باد» مسیر تعیین شده را طی کردند.

اجرای سرود توسط ۱۰۰ تن از دانش آموزان از دیگر برنامه های مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در قزوین بود.