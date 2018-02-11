ناصر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حماسه مردمی راهپیمایی ۲۲ بهمن بیان داشت: استقلال را آسان به دست نیاوردهایم تا آسان از دست بدهیم. استقلال به معنای بیگانهستیزی یا بیگانههراسی نیست، استقلال به معنای آن است که ما روی پای خود ایستادهایم و اراده مردم حاکم است و اینکه نخواهیم گذاشت هیچ قدرت و ابرقدرتی بخواهد در برابر اراده ملی ملت بزرگ ایران تأثیر بگذارد.
وی عنوان کرد: در میدان جنگ از استقلال دفاع کردیم، امروز هم از استقلالمان دفاع خواهیم کرد. آن روز که در میدان جنگ رزمندگان ما میجنگیدند، پشت جبهه، همه مردم، پشتیبان رزمندگان عزیز ما در جبهههای نبرد بودند، هیچ خیانتی بالاتر از خیانت پشت جبهه نیست.
شریفی اظهارداشت: سومین خواست ملت ما آزادی بود. جمهوریت بدون آزادی معنا ندارد. اسلام و اسلامیت هم در کنار آزادی است. وحدت ملی ما هم امروز با کثرت و تنوع افکار داخلی به انسجام ملی خود ادامه میدهد.
وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ما از آن همه ملت ایران است نه مربوط به قوم ، قشر و جناح خاصی. ملت یکپارچه قیام کرد و این انقلاب را به پیروزی رساند و امروز هم همه باید یکپارچه از منافع این مردم و منافع نظام جمهوری اسلامی ایران به خوبی دفاع کنیم.
شریفی عنوان کرد: انقلاب برای تغییر اسم نبود، برای تغییر رسمها بود. انقلاب برای زدودن رسوماتی بود که عدالت و آزادی و ارزشهای دینی را نادیده میگرفت. امروز هم خواسته مردم ما و نسل جوان ما همان خواسته ۳۶ سال پیش ملت بزرگ ایران است.
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