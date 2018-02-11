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۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۵۶

آیت الله جوادی آملی:

دشمنان دیگر هیچ خیال باطلی در سر نداشته باشند

دشمنان دیگر هیچ خیال باطلی در سر نداشته باشند

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را مورد تقدیر قرار داد و گفت: پیام حضور مردم به دشمنان این است که دیگر خیال شومی در سر نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی در حاشیه حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن در قم، اظهار داشت: حضور پرشور و باشکوه ملت انقلابی ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن پیامی دارد که پیام آن حق‌شناسی از امام، شهدا و ایثارگران و همچنین دعوت مسئولان به خدمت‌گزاری به مردم است.

وی افزود: پیام دیگر حضور مردم در راهپیمایی به دشمنان و بیگانگان است که دیگر نباید هیچ خیال باطلی در سر داشته باشند چرا که ملت ایران روز به روز قدرتمندتر می‌شود.

این مرجع تقلید تأکید کرد: انقلاب اسلامی ایران همچنان استوار به راه و مسیر خود ادامه می‌دهد و امیدواریم که این نظام تا ظهور امام زمان(عج) به کار و مسیر خود ادامه دهد و اقتدار داشته باشد.

کد مطلب 4225062

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