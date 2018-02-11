دشمنان دیگر هیچ خیال باطلی در سر نداشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی در حاشیه حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن در قم، اظهار داشت: حضور پرشور و باشکوه ملت انقلابی ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن پیامی دارد که پیام آن حق‌شناسی از امام، شهدا و ایثارگران و همچنین دعوت مسئولان به خدمت‌گزاری به مردم است.

وی افزود: پیام دیگر حضور مردم در راهپیمایی به دشمنان و بیگانگان است که دیگر نباید هیچ خیال باطلی در سر داشته باشند چرا که ملت ایران روز به روز قدرتمندتر می‌شود.

این مرجع تقلید تأکید کرد: انقلاب اسلامی ایران همچنان استوار به راه و مسیر خود ادامه می‌دهد و امیدواریم که این نظام تا ظهور امام زمان(عج) به کار و مسیر خود ادامه دهد و اقتدار داشته باشد.