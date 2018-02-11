مردم نقاط مختلف استان بوشهر حضوری گسترده در راهپیمایی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال برای اولین بار در ۹۰ روستا و ۳۷ شهر استان بوشهر برگزار شد که این راهپیمایی باشکوه صحنه حضور گسترده و پرشور مردم بود.

مردم در نقاط مختلف استان بوشهر با حضور گسترده و پرشور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، حماسه دیگری را رقم زدند و پیش‌بینی رهبر معظم انقلاب از حضور تماشایی مردم محقق شد.

اقتدار امروز نظام و امنیت ما مرهون خون شهداست

عبدالنبی یوسفی فرماندار عسلویه در سخنانی در جمع شرکت‌کنندگان راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن اظهار داشت: آفرین بر شما مردم که امروز حماسه‌ای دیگر خلق کردید و در سایه وحدت و همدلی برگ زرینی دیگری بر افتخارات خود افزودید.

وی گفت: امروز به خود می‌بالیم که شهرستان عسلویه امن‌ترین شهرستان کشور و استان بوشهر است و این اقتدار و امنیت مرهون خون شهداست؛ شهدایی که همه هستی خود را نثار کردند تا کشور ما در امنیت باشد و دشمنان نتوانند کوچک‌ترین آسیبی به آن بزنند.

فرماندار عسلویه با تجلیل از نقش مردم عسلویه در عرصه‌های مختلف اعم از پیروزی انقلاب و دفاع مقدس وبه ویژه در توسعه صنعت در این شهرستان گفت: توسعه و پیشرفت امروز عسلویه مرهون وحدت و همدلی شما مردم و مسئولان است دولت های مختلف زحمت کشیده‌اند تا توسعه شهرستان وصنعت در این شهرستان سرعت بگیرید دولت یازدهم ودوازدهم هم تلاش کرده است گام های بلند اقتصادی بردارد و توانست تورم بیش از چهل درصدی را کنترل کند و تحریم های دشمن را کاهش دهد.

وی افزود: درایام الله دهه فجر شاهد افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی بیش از ۵۰ پروژه به ارزش ۳۳ میلیارد تومان درشهرستان بودیم که این توسعه و پیشرفت با قوت ادامه خواهد یافت و با کمک شما مردم و مساعدت شرکت‌های مستقر درمنطقه قدم های بلندی برای پیشرفت برخواهیم داشت بنده بارها گفته‌ام شهرستان عسلویه و کنگان نماد وحدت در کشور واستان هستند.

حماسه حضور در آب‌پخش

در شهر آب‌پخش مردم ولایت‌مدار و همیشه‌درصحنه این شهر حضوری گسترده و پرشور داشتند و حماسه دیگری را رقم زدند.

علی مردانلو بخشدار آبپخش در اجتماع عظیم مردم آبپخش در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن اظهار داشت: انقلاب اسلامی برای ایران یک نعمت بزرگ و بی بدیل بود که عزت و اقتدار را با خود به ارمغان آورد.

وی افزود: با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و قطع وابستگی به قدرتهای استکباری، ملت ایران شعار ما می توانیم را به زیبایی با عزم و اراده پولادین خود تعبیر کرده و جامه عمل پوشاند.

بخشدار آبپخش بیان داشت: در حال حاضر با عنایت خداوند بزرگ و رهبری های داعیانه مقام معظم رهبری و بصیرت و در میدان عمل بودن ملت قهرمان، ایران اسلامی در منطقه و جهان حرف های زیادی برای گفتن دارد و تعیین کننده است.

مردانلو تصریح کرد: ملت ایران با توکل بر خدا و پشتکار و کوشش مثال زدنی مرزهای دانش را در نوردیده و در علوم مختلف پیشرفت های محسوسی داشته است.

وی ابراز داشت: امروز ایران اسلامی در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برای دیگر کشورها الگو و معیار است.

نماینده عالی دولت در بخش آبپخش اظهار داشت: دولت تدبیر و امید با تمام توان خود در حال خدمت رسانی به مردم است و انشاالله به فضل الهی با برنامه های دولت برای ایجاد اشتغال و معیشت مردم شاهد رفاه و آرامش بیشتر در کشور باشیم.

مردانلو با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی دستاوردهای عظیمی در عرصه های مختلف بین المللی و منطقه ای داشته که این دستاوردها در نوع خود در تاریخ کشور کم نظیر است.

بخشدار آبپخش تصریح کرد: همین دستاوردهای ارزشمند بوده که باعث نگرانی دشمنان نظام اسلامی شده و آنها از پیشرفت همه جانبه ایران هراس دارند و به هر نحوی می خواهند جلوی حرکت پرشتاب قطار پیشرفت و توسعه ایران اسلامی را بگیرند ولی نخواهند توانست.

مردانلو با اشاره به دشمنی امریکا و استکبار جهانی با ملت ایران اظهار داشت: امریکای مستکبر از رژیم های جعلی و قبیله ای حمایت می کند و آنها را مدافعان حقوق بشر می نامد ولی ایران اسلامی را که پرچم دار مبارزه با افراطی گری و مدافع واقعی مظلومان عالم است را ناقض حقوق بشر معرفی می کند.

بخشدار آبپخش خاطرنشان کرد: ملت ایران کما فی السابق با پشتیبانی از نظام و تبعیت از رهبر معظم انقلاب در راه تحقق آرمانهای اصیل انقلاب ایستادگی خواهند کرد.

راهپیمایی عظیم مردمی در بردخون

راهپیمایی عظیم مردمی با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در شهر بردخون از مسجد جامع بردخون و در روستاها نیز با شکوه خاصی برگزار شد و پس از تجمع راهپیمایان برنامه های متنوعی اجرا و قطعنامه پایانی راهپیمایی قرائت شد.

علی اخلاقی بخشدار بردخون در آیین پایانی راهپیمایی ۲۲ بهمن و در جمع اقشار مختلف مردم اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران برآمده از خواست و اراده ملت بزرگ ایران برای حاکمیت بر سرنوشت و رفع استبداد، خودکامگی، وابستگی و استقرار نظام مردم سالاری سازگار با ارزش های والای دینی و فرهنگی ایران اسلامی بود.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران با حضور شگفت انگیز مردم ایران اسلامی به رهبری حضرت امام راحل پیروز شد و از دل این پیروزی جمهوری اسلامی پدیدار شد و امروز در سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران و مردم این سرزمین پرنشاط و باقدرت بیشتر از همیشه در راه آرمان ها و اهداف بلند انقلاب حرکت می کنند.

اخلاقی اضافه کرد: حضور باشکوه و بی نظیر مردم در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن در سراسر کشور بیانگر اعتماد، اراده و روحیه بانشاط مردم به انقلاب اسلامی است و مردم بزرگ بردخون نیز همچون دیگر شهرها هرساله در چنین روزی با صدای رسا از آرمان های انقلاب، امام راحل، رهبری عزیز و نظام خود به خوبی حمایت می کنند و این فریاد هرساله دست ردی بر سینه بدخواهان نظام است.

بخشدار بردخون ادامه داد: این حضور دشمنان را مأیوس و آنچه در ماه های گذشته بافته بودند تبدیل به پنبه کرد که این حضور مردمی نشان از رابطه صمیمی و عمیق مردم و مسئولان است و این ارتباط همچنان مستحکم خواهد ماند.

وی تصریح کرد: در ماه های اخیر دشمن با محاسباتی غلط توطئه هایی بر ضد نظام اسلامی و ملت بزرگ ایران طراحی کرد که مردم با حضور هوشمندانه خود پاسخی قاطع به آنان دادند.

اخلاقی گفت: در ماه های گذشته با مجاهدت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور، تروریست های خطرناک مورد حمایت قدرت های استکباری در هم کوبیده شد که این پیروزی بزرگ برای مردم ایران بود و توطئه های دولت آمریکا بر علیه مردم ایران و سیاست های خارجی کشور با شکست مواجه شد و شورای امنیت و کشورهای جهان به دولت آمریکا پاسخ نه دادند.

نماینده عالی دولت در بخش ابراز داشت: نسل جوان ما که همواره در این راهپیمایی ها حضور گسترده داشته اند باید به تعبیر رئیس جمهور عزم خود را برای شکوفایی اقتصادی و اشتغال زایی در کشور و مشارکت در طرح های بازآفرین و شکوفاکننده آماده کنند که امیدواریم در این بخش نیز مانند سراسر کشور با بازآفرینی شاهد اشتغال زایی، نشاط اجتماعی و سرمایه گذاری های اقتصادی باشیم و در این بین حضور، حمایت و مشارکت آنان باعث پیشرفت بهتر و سریع تر خواهد شد.

بخشدار بردخون با بیان اینکه دولت دوازدهم علاوه بر پایبندی به آرمان های انقلاب اسلامی، اشتغال مولد و مبارزه با فقر مطلق را هدف عمده دولت می داند و برای تحقق این اهداف تلاش می کند.

وی به اعتبارات سال ۹۶ در بردخون اشاره کرد و گفت: به لطف الهی در سال ۹۶اعتبارات خوبی جذب شده و پروژه های بزرگی در حال انجام است که مبلغی حدود۱۵۰میلیارد ریال مانند زیرسازی و آسفالت معابر، روشنایی، بوستان های امید، چمن های مصنوعی، نهال کاری و سایر طرح ها را شامل می شود.

اخلاقی با اشاره به کاهش نزولات آسمانی، یادآور شد: به کشاورزان و دستگاه های مرتبط اعلام می کنیم که خود را برای شرایط جدید جوی آماده کنند و با توجه به قرارداشتن کشور بر روی گسل زلزله لازم است مردم به کمک دستگاه های مرتبط بافت های فرسوده را بازسازی و احیای مجدد کنند تا جان و مال مردم حفظ شود.

راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن در عالی‌شهر

مردم انقلابی عالیشهر همزمان با سراسر کشور یکبار دیگر با حضور پررنگ و پرشور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن وحدت و همدلی ملی و پایبندی به ارزشها و آرمانهای امام و شهدا را به نمایش گذاشتند.

در این مراسم که امام جمعه، بخشدار بخش مرکزی، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، مدیرعامل شرکت عمران و جمعی ازمسئولین همراه با اقشار مختلف مردم حرکت می کردند شرکت کنندگان با شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل انزجار خود را از امریکا و اسرائیل نشان دادند.

امام جمعه عالی‌شهر در آغاز چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی با اشاره به انقلاب های شکست خورده اخیر کشورهای عربی رمز پایداری انقلاب اسلامی ایران را وجود رهبری ولایت فقیه و وحدت ملت شریف ایران دانست.

در پایان ضمن به آتش کشیدن پرچم آمریکا و اسرائیل، بیانیه راهپیمایی سراسری ۲۲ بهمن نیز قرائت شد و ورزشکاران رشته های رزمی به هنرنمایی پرداختند.