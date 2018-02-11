مسئولان برای کسب رضایت مردم به وظایف خود عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند پیش از ظهر یکشنبه در سخنرانی مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرستان فردیس با اشاره به اهمیت پیروزی انقلاب، گفت: کشور در بسیاری از حوزه‌ها به پیشرفت‌های فراوانی رسیده است و مردم ایران از رفاه نسبی برخوردار هستند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان با ترویج بی‌خردی سعی در به چالش کشیدن جامعه اسلامی ایران دارند، تأکید کرد: جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب به دستاوردهای فراوانی اعم از پنج برابری تولید خودرو و ۲۴ برابری تولید فولاد رسیده است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ایران در تولید بنزین به خودکفایی رسیده است، خاطرنشان کرد: جمعیت پزشک ایران پیش از انقلاب با ۳۶ میلیون نفر جمعیت ۱۵ هزار نفر بود در حالی که این جمعیت پس از انقلاب به ۱۱۱ هزار نفر رسیده است.

کولیوند بابیان اینکه ایران در صنعت دفاعی پیشرفت‌های زیادی داشته است، به پرتاب ماهواره به فضا اشاره کرد و گفت: بسیاری از کشورهای جهان ماهواره‌های خود را بیرون از کشور خود به فضا پرتاب می‌کنند درحالی‌که ایران این مهم را در سرزمین خود انجام داده است.

وی با اشاره به وجود برخی مشکلات در کشور به ویژه مشکلات اقتصادی، گفت: برای رسیدن به پیشرفت و توسعه باید نقاط ضعف حذف و نقاط قوت پررنگ تر شود.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه دولتمردان موظف هستند که رضایتمندی مردم را کسب کنند، افزود: مسئولان برای کسب رضایت مردم به وظایف خود به‌درستی عمل کنند.

کولیوند با اشاره به اینکه برای هر میز مدیریتی در کشور ۸۰ شهید جان داده است، گفت: این مهم به لزوم توجه به مردم و خدمتگزاری تأکید دارد.

وی با اشاره به لزوم ازخودگذشتگی مسئولان در کشور، تصریح کرد: در کشور اقدامات بزرگی برای پیشرفت‌های استراتژیک انجام شده است. باید پیشرفت‌های کشور را به گوش شهروندان رساند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود بیش از ۴.۵ میلیون دانشجو در کشور به سهم پنج برابری مقاله‌های علمی تأکید کرد و گفت: این آماری است که جهان به آن اعتراف کرده است.