مردم همچنان خواستار تداوم استقلال کشور/ شعارها ثابت است

به گزارش خبرنگار مهر، مردم امروز همانند سال ۵۷ شعار اصلیشان تداوم استقلال کشور بود، چرا که بر این اعتقاد هستند که مشکلات و کمبودها با دخالت هیچ ابر قدرت خارجی مرتفع نخواهد شد.
شعارهای راهپیمایی امسال به واسطه ماندگاری همان اعتقادهای سال ۵۷ به همان شکل گذشته با همان انسجام و یک دستگی با تم نوین بود.
مردم در کنار اینکه خواستار عزت، افتخار، بزرگی و ماندگاری نظام بودند، اما مشکلات موجود را به مسئولین گوشزد میکردند.
مردم استان بوشهر یکصدا با مردم سراسر کشور شنیدن صدای مردم توسط مسئولین، مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و جهادی عملکردن در برابر مشکلات را خواستار شدند.
شعارهای امسال مانند دیگر سالها علیرغم پیشبینیهای غرب، رنگ و بوی نفاق نداشت بلکه خبر از امید میداد، امیدی که مردم این دیار مطمئن هستند که اتحاد تمامی مشکلات حل خواهد شد.
