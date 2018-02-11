کسب جایگاه سیزدهم و بیستم برای بانوان رکابزن ایران

به گزارش خبرنگارمهر، چهارمین روز از رقابتهای دوچرخه سواری جاده قهرمانی آسیا امروز یکشنبه 22 بهمن ماه در بخش استقامت جاده بانوان بزرگسال در میانمار پیگیری شد.

در این بخش سمیه یزدانی رکابزن بزرگسال کشورمان سیزدهم شد و ماندانا دهقان لژیونر دوچرخه سواری ایران شاغل در امارات در رده بیستم قرار گرفت. نماینده ویتنام مدال طلای استقامت جاده زنان را کسب کرد.

صبح امروز در مسابقات بخش استقامت جاده رده سنی امید محمد گنج خانلو نشان نقره را بدست آورد. ایران تاکنون از این رقابتها صاحب دو گردن آویز نقره و یک برنز شده است.

در ادامه رقابتهای امروز پرستو باستی رکابزن رده سنی امید ایران نیز در بخش جاده مسابقه خود را آغاز خواهد کرد.

سی و هشتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان، بیست و چهارمین دوره مسابقات در رده سنی جوانان و هفتمین دوره رقابتهای پیشکسوتان آسیا از ۱۹ تا ۲۳ بهمن ماه در میانمار برگزار می شود.