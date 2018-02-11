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۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۳۵

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان:

حضور حماسی مردم در ۲۲ بهمن موجب یاس دشمنان نظام شد

حضور حماسی مردم در ۲۲ بهمن موجب یاس دشمنان نظام شد

سنندج – فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: حضور حماسی مردم در راهپیمایی امروز ۲۲ بهمن بار دیگر باعث یاس و ناامیدی دشمنان انقلاب اسلامی شد.

سردار محمدحسین رجبی در حاشیه راهپیمایی امروز سنندج در گفتگو با خبرنگاران رسانه های جمعی گفت: حضور حماسی مردم در راهپیمای امروز موبج یاس و نا امیدی دشمنان و خوشحالی دوستان انقلاب اسلامی شد.

وی گفت: مردم در راهپیمایی امروز ثابت کردند که نظام و انقلاب اسلامی ایران را دوست دارند و تا پای جان از این مهم دفاع می کنند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان بیان کرد: این حضور حماسی در کردستان رنگ و بویی دیگری داشت و مردم این دیار بار دیگر از انقلاب و نظام اسلامی دفاع کردند.

وی گفت: ملت ما همواره در دفاع از انقلاب اسلامی ایران در صحنه حضور داشته اند و امروز هم بار دیگر این حضور را به صورت عینی به همه جهانیان ثابت کردند.

کد مطلب 4225219

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