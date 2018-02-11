۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۳۹

فردا برگزار می شود؛

اولین نشست ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی باحضور صالحی امیری

ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی فردا با اولین حضور رضا صالحی امیری تشکیل جلسه می دهد تا در خصوص رشته های اعزامی به بازی های آسیایی بخث و بررسی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین نشست ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی ۲۶ آذرماه برگزار شد. بعد از آن به دلیل انتخابات کمیته ملی المپیک نشست دیگری میان اعضای این ستاد برگزار نشد. بر این اساس نشست فردا دوشنبه، اولین نشست ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی به حساب می آید که با حضور رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک برگزار خواهد شد. 

ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی سال گذشته با ترکیبی متشکل از وزیر ورزش و معاونان وی همراه با روسا و دبیران کل کمیته ملی المپیک و پارالمپیک تشکیل و آغاز به کار کرد تا وضعیت فدراسیون ها و رشته های تحت مدیریت آنها در قالب کاروان اعزامی به رویدادهای مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. در نشست فردا هم قرار است در مورد وضعیت کاروان ایران برای حضور در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی بحث و بررسی شود.

هجدهمین دوره بازی های آسیایی ۲۷ مردادماه تا ۱۱ شهریورماه سال آینده برگزار می شود اما هنوز تعداد رشته ها و  ورزشکاران اعزامی به این بازی ها قطعی و نهایی نشده است.  احتمالا در نشست فردا و بر اساس نتایج نشست های هماهنگی برگزار شده با فدراسیون ها، جمع بندی لازم در این زمینه حاصل شود. 

زینب حاجی حسینی

