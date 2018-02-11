قدرت دفاعی ایران لرزه بر اندام آمریکا انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی ظهر یکشنبه، در جمع راهپیمایان شهرستان گنبد کاووس در مصلی امام جعفر صادق (ع) این شهرستان اعتماد مردم به نظام را بالاترین دستاورد انقلاب دانست و اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران کوثر الهی است و به همین علت دشمنان زیادی دارد.

وی افزود: مردمی بودن و حاکمیت اراده مردم بر سرنوشت از دیگر ویژگی‌های انقلاب اسلامی است.

هاشمی با بیان این که همه اقوام در انقلاب سهیم هستند، گفت: وحدت بین اقوام و مردم باعث نگرانی دشمن و ابر قدرت ها شده است.

وی فرهنگی و معنوی بودن را دو ویژگی متمایز انقلاب ما نسبت با دیگر انقلاب ها دانست و ادامه داد: امروز دشمن از مسیر فرهنگی و معنوی به دنبال ایجاد شکاف بین مردم و دور کردن آنان از آرمان‌های انقلاب است.

وی تصریح کرد: انقلاب ما در سایه رهبری و تلاش دولتمردان درحوزه های اجتماعی و اقتصادی نیز دستاوردهای زیادی داشته که خودکفایی در بسیاری از تولیدات کشاورزی و خارج شدن از اتکا به درآمد های صرف نفتی از مهمترین آن است.

هاشمی به دستاوردهای نظامی و دفاعی و نیز علمی انقلاب اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: امروز قدرت دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی لرزه بر اندام آمریکا انداخته و پیشرفت علمی ما در بخش های مختلف هسته ای و نانو، انحصار علمی غرب را شکسته است.

وی افزود: اگرچه هنوز در برخی نقاط کشور ممکن است کمبودها و مشکلاتی وجود داشته باشد اما خدمات ارائه شده به مردم در طول ۴۰ سال استقرار نظام جمهوری اسلامی، بسیار فراوان بوده و قابل قیاس با قبل از انقلاب نیست.