مردم پشتیبان واقعی ولایت ونظامند/ مشکلات را خودمان حل می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمای امروز در استان قزوین باشکوه و صلابتی مثال زدنی برگزار شد و مردم و مسئولان در کنار یکدیگر با سردادن شعارهای انقلاب حمایت و پشتیبانی خود را از نظام اسلامی اعلام کردند.

عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن به خبرنگار مهر گفت: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن در حقیقت تجدید بیعت دوباره با مقام معظم رهبری، امام راحل و شهداست و این مردم بار دیگر عشق و ارادت خود به انقلاب را نیز نشان دادند.

وی افزود: راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال بار دیگر موجب افزایش اقتدار و امنیت کشور شد و این حرکت به تداوم حرکت انقلاب منجر خواهد شد.

استاندار یادآورشد: مشارکت گسترده مردم در راهپیمایی همچون سیل خروشانی است که دوستان را شاد و دشمنان را ناامید خواهد کرد.

زاهدی از حضور باشکوه مردم در این راهپیمایی تشکر و قدردانی کرد.

علی صفری شهردار قزوین در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: حضور امروز مردم نشان می دهد هنوز غربیها مردم را نشناخته اند و بصیرت این ملت را باور نکرده اند اما باید دوباره این خیل عظیم را ببینند و از توطئه های شوم خود دست بردارند.

شهردار قزوین بیان کرد: این حضور نشان داد اگر اختلاف و مشکلی در داخل داریم به خودمان مربوط است و اجازه نخواهیم داد بیگانگان برای ما تصمیم بگیرند ویا در امور ما دخالت کنند و مردم آگاه در کنار درخواست برای حل مشکلاتشان در صیانت از آرمانها یک صدا هستند.

حکمت الله داودی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین هم به خبرنگار مهر گفت: این حضور باشکوه بیانگر علاقمندی آحاد ملت به رهبری و نظام است و راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال در استانه چهل سالگی انقلاب نشان داد عشق و ارادت ملت به جمهوری اسلامی مستمر و پابرجاست.

وی اضافه کرد: راهپیمایی امروز اقتدار و صلابت نظام اسلامی را به جهانیان نشان داد تا دشمنان بدانند با چه ملت بصیر و شجاع و انقلابی روبرو هستند.

سردار محمودی فرمانده نیروی انتطامی استان قزوین هم در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن از صلابت باشکوه مردم ابراز خرسندی کرد و به خبرنگار مهر گفت: آنچه برای آحاد مردم اهمیت دارد صیانت از ارزشهای نظام است و در این موضوع همه یک صدا هستند.

وی بیان کرد: این حضور نشان داد مردم هر چند با برخی مشکلات مواجهند و از برخی امور ناراحتند اما همواره پای کار هستند و نارسایی ها و کمبودها را به حساب نظام نمی گذارند و با بصیرتی که دارند بین آنها تفکیک قائل هستند.

فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین یادآورشد: راهپیمایی امروز نشان داد اگر مشکلی در کشور وجود دارد ارتباطی به بیرون از مرزها ندارد و ما با اتکا به رهبری و توان خودمان همه مشکلات را حل خواهیم کرد و در دفاع از دستاوردهای انقلاب و نظام هم همیشه آماده ایم.

سید علی موسوی فرماندار قزوین هم به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه این حضور نشان می دهد مردم ما از ابتدای انقلاب اسلامی همیشه در صحنه بوده اند و در چهلمین سال انقلاب هم مصمم و مستحکم تر از گذشته در صحنه هستند.

وی گفت: راهپیمایی امروز مردم در واقع تجدید بیعت مردم با امام(ره) و رهبری و شهیدان و نظام اسلامی است.

موسوی تصریح کرد: البته باید بپذیریم که مردم با مشکلاتی هم روبرو هستند اما این مسائل نباید خللی در مسیر انقلاب ایجاد کند و این راهپیمایی نشان داد مردم با بصیرت بالا و درک عمیق از مسائل کشور هرگز کمبودها و مشکلات را به انقلاب ربط نمی دهند و از مسئولان انتظار رسدیگی و حل آنها را دارند.

فرماندار قزوین اظهارداشت: مردم با شرکت در راهپیمایی امروز نشان دادند همچنان پشتیبان رهبری هستند و در تداوم انقلاب اسلامی ازهیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

اجرای برنامه ورزش پهلوانی و زورخانه ای توسط هیئت ورزشهای پهلوانی، برپایی ایستگاه نقاشی، اجرای برنامه های شاد رادیویی و تلویزیونی، سرودهای انقلابی و مسابقات متنوع از دیگر برنامه های جنبی راهپیمایی ۲۲ بهمن در قزوین بود.