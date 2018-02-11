خبرگزاری مهر، گروه استانها – بهنام عبداللهی: مسیرها مشخص بودند؛ مقصد مشخصتر. امروز در تمام ایران خیابانهایی که در مسیر راهپیمایی قرار گرفته بودند، انقلاب نام داشتند و تمام میدانهایی که مردم را گرد هم میآوردند پیروزی.
بچهها درحالی که پرچم ایران، پلاکاردها و بنرهایی در درست و بر پیشانی داشتند، همزمان با جاری شدن شعار «۲۲بهمنماه، یومالله یومالله» در خیابانها جاری میشدند. امروز روز تعطیل بود اما ترجیح بچهها بر آمدن، بودن و جریان داشتن بود.
در راه دیدم که چندتا از کتابخانههای تبریز، در ورودی چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران، بهصورت رایگان عضو ثبتنام میکنند؛ عضویتی ساده و بیتشریفات که آدم را یاد چهلسال پیش میاندازد که همه مردم ایران توانستند عضو انقلاب اسلامی، فرهنگ و ارزشهای آن بشوند و هرسال با فرا رسیدن دهه فجر، عضویت خود را تمدید کنند.
رفته رفته سر و کله بنرها و پلاکاردهای ادارات و دستگاهها هم پیدا شد. مسئول هر دستگاه در ردیف جلو با همراهی همکارانش و با سردادن شعارهایی از جنس شعارهای بقیه مردم، به جشن بزرگ انقلاب میپیوستند. مجموعهای مثل پرسنل شهرداری تبریز که راهپیمایی خود را از ساختمان عمارت شهرداری آغاز میکردند، علیرغم اینکه از لحاظ کمی چشمگیر بودند، باز با روان شدن موج مردمی از هرسو به میدان ساعت، ناگزیر، به شور و شوق مردم پیوستند.
امروز پدرهایی را میشد دید که همراه با همسر و فرزند خود؛ مادرهایی را دید که با پدر و مادر خود و جوانهایی را که همراه با دوستان خود آمده بودند؛ امروز هیچکس تنها نبود.
در مسیری که به میدان نماز تبریز ختم میشد، بچههای ابتدایی بودند که با رهبری مربیشان سرود میخواندند؛ سرودهایی که ۴۰سال پیش بدون تاریخ انقضا تولید شدهاند. آنطرفتر جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی «تبریزیم» بخش ملی-مذهبیاش را با هنرنمایی هنرمندان تبریزی ر مقابل مجسمه شهدای دوران دفاع مقدس تجربه میکرد و مردم دوربین و موبایل به دست بهشکل ایستاده به تماشای آن نشسته بودند.
همه بودند؛ یعنی پیر و جوان. یعنی زن و مرد. یعنی جوانان امروزی باهمه دغدغههایشان، همه مدیران، همه کارمندان، همه کارگرانی که شاید مدتهاست حقوق نگرفتهاند. اینجاست که حرف امام جمعه تبریز، جلوی چشم میآید: «مردم از انقلاب خسته نشدهاند؛ مردم ما همان مردم انقلابی هستند.»
ظهر که شد همه در میدان نماز جمع بودند: میزبانان ویژه امام جمعه و استاندار و شهردار و... بودند و مهمانان ویژه، نماینده مجلس خبرگان رهبری، رئیس عقیدتی سیاسی کشور و در جایگاه مخصوص نشسته بودند و شکوه و عظمت حضور مردم را تماشا میکردند.
«چقدر هوا خوب است؛ شبیه همان سالی که انقلاب پیروز شد» این را پیرمردی میگفت که پشت من ایستاده بود. بیشتر سالها، سردی هوای تبریز و گاهی بارش برف و باران باعث میشد مردم نتوانند تا آخرین لحظه از مراسم و سخنرانیها بایستند اما امسال هوا خوب و بهاری بود و بجای برف، دستههای گل از سوی هلیکوپترها میبارید.
کم کم پرچم بزرگی که دست ۱۰ها نفر از تبریزیها را به هم متصل کرده بود جمع شد و مردم بعد از قرائت قرآن و گوش سپردن به سرود جمهوری اسلامی ایران به سخنان سخنران مراسم که آیتالله هادی ملکوتی بود، گوش سپردند.
او در بخشی از سخنان خود گفت: «مردم از اینکه تحلیل گران استکبار و دشمنان نظام علیه مقدسات انقلاب اسلامی ایران سخن پراکنی می کنند نباید ناراحت شوند چراکه تحلیل گران بی طرف حقایق را می نویسند، دشمن می خواهد ته دل ما را خالی کند.»
«چرا باید سیاهنمایی شود؟ دوران قبل و بعد از انقلاب از نظر علمی، اقتصادی و سیاسی، در دنیا و منطقه قابلقیاس نیست.» این را آیتالله ملکوتی با لحنی گلایهآمیز گفت و خواست افرادی که سیاهنمایی می کنند و بین مردم و مسئولا نظام فاصله میاندازند، کمی انصاف داشته باشند.
او میگفت خشم امروز دشمن، افتخار ماست و انقلاب ما باید ناراحتی آمریکا و اسرائل را به همراه داشته باشد. در این حال پرچم آمریکا توسط راهپیمایان تبریزی به آتش کشیده شد و عروسک ترامپ را میشد دید که به دار آویخته شده است. صدها عکاس و فیلمبردار و خبرنگار تبریزی اینها را سوژه قرار داده بودند.
با پایان این مراسم، چهارمین دهه از انقلاب اسلامی ایران آغاز شد. از صدای ترافیک و شلوغی و ازدحام بعد از راهپیمایی میشد شنید که «آمریکا در چه فکریه؟...»
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