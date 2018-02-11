به گزارش خبرنگار مهر، انقلاب اسلامی ایران در چهلمین سال پیروزی خود شاهد به صف کشیده شدن سربازان کوچک در صفهای راهپیمایی شد.
سربازانی که در مکتب اسلام و انقلاب درس عشق آموختهاند و به خوبی میدانند که شهادت شهدا، جانبازی جانبازان و ایثارگری ایثارگران برای دستیابی به آرمانی متعالی بوده و مکتب عشق و شهادت همچنان زنده است.
راهپیمایی چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی با اشتیاق وصفناشدنی نسل سوم انقلاب همراه شد. نسلی که انگشتان کوچک خود را مشت کردند اما پاسخی دندانشکن به دشمن دادند.
یک دانش آموزان اردبیلی به خبرنگار مهر گفت: ما انقلاب اسلامی را تجربه نکردیم اما میدانیم که انقلاب برای استقلال و آزادی مردم ایران شکل گرفت.
نسیم رحمانی تصریح کرد: ما دانش آموزان پیروی از این اندیشه را وظیفه خود میدانیم و در کنار پدران و مادرانمان از آرمانهای انقلاب پیروی خواهیم کرد.
توزیع بروشورهای فرهنگی در بین دانش آموزان
راهپیمایی ۲۲ بهمن که خود کلاس درسی برای دانش آموزان اردبیلی بود با توزیع بروشورهای فرهنگی و اطلاعرسانی شکل و بوی آموزشی نیز به خود گرفت.
غرفه معاونت اجتماعی نیروی انتظامی اردبیل بروشورهای آموزنده در خصوص آسیبهای اجتماعی و نحوه مقابله با آن را در اختیار مراجعان به ویژه دانش آموزان قرار داد.
شهروند اردبیلی معتقد است راهپیمایی یک اقدام نمادین است که اهداف آن محدود به آن چند ساعت برگزاری نمانده و در سایر زمانها نیز جاری و ساری است.
نصرت پور تصریح کرد: اگر به دنبال انتقال ارزشهای مکتب انقلاب هستیم باید از تمامی فرصتها از جمله راهپیمایی برای تحقق این مهم استفاده بهینه داشت.
کودکان خردسال پرچم ایران را نقاشی کردند
۲۲ بهمن ۹۶ حماسهای ماندگار در تاریخ استان اردبیل به یادگار گذاشت حماسهای که کوچک و بزرگ را به خیابانها کشاند و کودکان خردسال در ایستگاههای نقاشی پرچم ایران، تانک دشمن و خورشیدی که بر روی این پرچم تابیده را تصویر کردند.
برخی پرچم ایران را روی پیشانی خود بستند و برخی آن را به دست گرفته و بر روی شانههای پدران خود روزهای شکوفایی و طلایی آینده ایران را به قاب دوربینها بردند.
کودکان ایران که بر شانههای پدر مزه شیرین طلوع فجر را تجربه کردند و در آینده نیز سربازان کوچک امروز مدافعان حدومرزهای عقیدتی و فرهنگی این خاک و بوم خواهند بود.
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