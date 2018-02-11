به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی‌نژاد ظهر یکشنبه در حاشیه راهپیمایی شهر گرگان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با وجود همه تلاش‌های تبلیغی دشمنان برای تضعیف روحیه مردم و ایجاد ناامیدی، همان‌طور که انتظار می‌رفت مردم ما لحظه‌شناس و موقعیت‌شناس هستند و با حضور باشکوه در راه‌پیمایی امروز خود همه دسیسه و توطئه‌های آنان را نقش برآب کردند.

وی افزود: دشمن یک‌سال سرمایه‌گذاری کرد تا بتواند با تضعیف روحیه مردم ناامیدی و اختلاف را دامن بزند و به دنبال این بود با در گیری اجتماعی و افزایش آسیب‌های اجتماعی و با به کارگیری همه رسانه‌ها بتواند به نظام آسیب بزند و مانع حضور مردم در راه‌پیمایی ۲۲ بهمن شود اما همه تلاش آنان بی‌فایده بود و مردم با حضور چندساعتی در راه‌پیمایی ۲۲ بهمن مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی زدند و برای چندمین بار به دشمنان پیام دادند که امیدی به برگشت به ایران نداشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان ادامه داد: مردم ایران اسلامی با حضور باشکوه خود در راه‌پیمایی ۲۲ بهمن امسال نشان دادند در همه دو راهی‌ها، راه رهبر و نظام بر همه چیز ترجیح دارد و این اتفاق مهم را در ۲۲ بهمن رقم زدند و نشان دادند که به آرمان‌های نظام وفادارند و مردم وفادار ایران در هر جایی که پای دشمن را در صحنه ببینند پای و زبان دشمن را قطع می‌کنند.

وی تصریح کرد: مردم ایران هم دشمن‌شناسی‌شان بالاست و هم دوست‌شناسی و با دوستان دوستی می‌کنند و با دشمنان دشمنی می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان با بیان اینکه آفرین بر این مردم ایران که لحظه‌شناس هستند، آفرین بر این مردم که دارای تشخیص بالا هستند و هر جا که نیاز به حضورشان بود پر رنگ حضور کردند تا دشمن را نا امید کنند، افزود: از همه مسئولان عاجزانه تقاضا دارم گره‌های کور مردم را بگشایند و راه‌های امیدواری مردم را افزایش دهند و گرفتاری‌های مردم را مرتفع کنند تا این مردم با دغدغه کمتری نتوانند به نظام خدمت کنند.