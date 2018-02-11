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۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۰

امام‌جمعه بروجرد:

ایران تبدیل به قدرت منطقه شده است/ حضور مردم فتنه‌ها را خنثی کرد

ایران تبدیل به قدرت منطقه شده است/ حضور مردم فتنه‌ها را خنثی کرد

بروجرد- امام‌جمعه بروجرد تأکید کرد: رهنمودهای ولایت در پیروزی‌های ایران موجب شده که ایران تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای شود.

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی در جمع پرشور راهپیمایی کنندگان ۲۲ بهمن شهرستان بروجرد گفت: مردم ایران امروز ثابت کردند همواره وفادار به انقلاب اسلامی و ولایت‌فقیه هستند.

وی عنوان کرد: حضور حماسی و گسترده امروز ملت بزرگ ایران در این راهپیمایی عظیم و سراسری بر تداوم راه نورانی و نجات‌بخش و عزت‌آفرین امام راحل تأکید کرد.

امام‌جمعه بروجرد اظهار داشت: ایستادگی و پشت سر گذاشتن همه توطئه‌ها توسط ملت بزرگ ایران بزرگ‌ترین دستاورد و پیروزی انقلاب است که به آن باید افتخار کرد.

حجت‌الاسلام ترابی گفت: همان‌طور که اصل انقلاب با رهبری حکیمانه و خردمندانه امام راحل و مجاهدت ملت به پیروزی رسید ادامه این راه با حضور حماسی ملت در ۲۲ بهمن بستگی دارد.

وی ادامه داد: ملت بزرگ ایران همواره به‌خوبی به وظیفه خود در حراست از انقلاب اسلامی عمل کرده‌اند و این راه نورانی را ادامه خواهند داد.

امام‌جمعه بروجرد بابیان اینکه ۲۲ بهمن امسال از جهاتی به ۲۲ بهمن سال‌های قبل متفاوت است تصریح کرد: این تفاوت‌ها به دلیل فشارهای داخلی و خارجی معنادار شده است.

حجت‌الاسلام ترابی گفت: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی در خارج از مرزها و در سطح منطقه و بین‌المللی به موفقیت بزرگی دست‌یافته و دشمنان ملت را با شکست مواجه کرده است.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری اظهار داشت: ملت ما ۳۹ سال پیش آمریکا را از ایران بیرون کرد و امروز آمریکا را از منطقه اخراج کرده و شکست داده است.

امام‌جمعه بروجرد گفت: رهنمودهای ولایت در پیروزی‌های ایران موجب شده که ایران تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای شود.

حجت‌الاسلام ترابی با اشاره به تلاش‌های دشمن برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی گفت: همین شکست‌ها است که موجب شده آمریکا و هم‌پیمانانش علیه ملت بزرگ ایران به تکاپو بیفتند.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم نیز اظهار داشت: قصورها و کم‌کاری‌های برخی مسئولین موجب شده است که دراین‌بین دشمن سعی کند و القا کند که این گلایه‌ها به اصل انقلاب است اما حضور میلیونی ملت بزرگ ایران همه این فتنه‌ها را خنثی کرد.

امام‌جمعه بروجرد گفت: حضور امروز نشان داد این فشارهای اقتصادی و سیاسی نمی‌تواند ملت ایران را از انقلاب و رهبری جدا کند.

کد مطلب 4225260

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