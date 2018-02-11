به گزارش مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی در جمع پرشور راهپیمایی کنندگان ۲۲ بهمن شهرستان بروجرد گفت: مردم ایران امروز ثابت کردند همواره وفادار به انقلاب اسلامی و ولایت‌فقیه هستند.

وی عنوان کرد: حضور حماسی و گسترده امروز ملت بزرگ ایران در این راهپیمایی عظیم و سراسری بر تداوم راه نورانی و نجات‌بخش و عزت‌آفرین امام راحل تأکید کرد.

امام‌جمعه بروجرد اظهار داشت: ایستادگی و پشت سر گذاشتن همه توطئه‌ها توسط ملت بزرگ ایران بزرگ‌ترین دستاورد و پیروزی انقلاب است که به آن باید افتخار کرد.

حجت‌الاسلام ترابی گفت: همان‌طور که اصل انقلاب با رهبری حکیمانه و خردمندانه امام راحل و مجاهدت ملت به پیروزی رسید ادامه این راه با حضور حماسی ملت در ۲۲ بهمن بستگی دارد.

وی ادامه داد: ملت بزرگ ایران همواره به‌خوبی به وظیفه خود در حراست از انقلاب اسلامی عمل کرده‌اند و این راه نورانی را ادامه خواهند داد.

امام‌جمعه بروجرد بابیان اینکه ۲۲ بهمن امسال از جهاتی به ۲۲ بهمن سال‌های قبل متفاوت است تصریح کرد: این تفاوت‌ها به دلیل فشارهای داخلی و خارجی معنادار شده است.

حجت‌الاسلام ترابی گفت: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی در خارج از مرزها و در سطح منطقه و بین‌المللی به موفقیت بزرگی دست‌یافته و دشمنان ملت را با شکست مواجه کرده است.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری اظهار داشت: ملت ما ۳۹ سال پیش آمریکا را از ایران بیرون کرد و امروز آمریکا را از منطقه اخراج کرده و شکست داده است.

امام‌جمعه بروجرد گفت: رهنمودهای ولایت در پیروزی‌های ایران موجب شده که ایران تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای شود.

حجت‌الاسلام ترابی با اشاره به تلاش‌های دشمن برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی گفت: همین شکست‌ها است که موجب شده آمریکا و هم‌پیمانانش علیه ملت بزرگ ایران به تکاپو بیفتند.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم نیز اظهار داشت: قصورها و کم‌کاری‌های برخی مسئولین موجب شده است که دراین‌بین دشمن سعی کند و القا کند که این گلایه‌ها به اصل انقلاب است اما حضور میلیونی ملت بزرگ ایران همه این فتنه‌ها را خنثی کرد.

امام‌جمعه بروجرد گفت: حضور امروز نشان داد این فشارهای اقتصادی و سیاسی نمی‌تواند ملت ایران را از انقلاب و رهبری جدا کند.