دو پروژه روستایی در شهرستان البرز افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن استان قزوین، به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر با حضور نصری سرپرست فرمانداری البرز، ربیعی بخشدار البرز، جمالی مدیر بنیاد مسکن شهرستان البرز دو طرح پروژه آسفالت باند کندرو در روستای پیریوسفیان و آسفالت طرح هادی روستای حصار خروان به بهره برداری رسید.

باند کندرو ضلع شمالی روستای پیریوسفیان با اعتباری بالغ بر 110 میلیون تومان بطول 4300 مترمربع افتتاح شد.

همچنین با تخصیص اعتبار برای زیرسازی ضلع جنوبی باند کندرو به مسافت یک هزار متر عملیات آن آغاز شد.

در روستای حصار خروان نیز پروژه آسفالت کوچه های روستا با اعتباری بالغ بر 115 میلیون تومان به متراژ 4600 مترمربع به بهره برداری رسید.

به گفته مسئول بنیاد مسکن شهرستان البرز به منظور ادامه این پروژه با تخصیص اعتبار در سال آینده عملیات این طرح نیز اجرایی خواهد شد و آسفالت کوچه های فرعی نیز در این روستا در سال آینده به پایان برسد.

در ادامه این مراسم نصیری سرپرست فرمانداری البرز از عملکرد بنیاد مسکن شهرستان البرز در اجرای پروژه های عمرانی که موجب آسایش و رفاه مردم روستاهای این شهرستان شده قدردانی کرد.

وی تحول در امور عمرانی روستاها را از برکات نطام مقدس و خادمین صدیق مردم دانست و خواستار تداوم خدمات در مناطق محروم شد.