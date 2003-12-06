معلوم نيست ميهمانان خارجي ما برسند

به گزارش خبرنگارهنري " مهر "، هديه هاشمي دبير جشنواره در جلسه مطبوعاتي اين جشنواره كه صبح روز شنبه در محل خانه هنرمندان برگزار شد، با اعلام خبر فوق افزود: دبير خانه اين جشنواره كار خود رااز اسفند ماه سال 81 با ارسال فراخواني باعناوين مسابقه نمايش عروسكي و مسابقه طراحي و ساخت عروسك براي دانشجويان و همچنين هر سه اين عناوين در بخش جنبي با حضوراساتيد و فارغ التحصيلان اين رشته آغاز كرد.

وي ادامه داد: در شهريور ماه با پايان مهلت فراخوان 111 متن به دبيرخانه جشنواره رسيد كه از اين ميان 85 نسخه براي بخش دانشجويي و 26 نمايش در روزهاي 8 و 7و 9 آبان ماه سال جاري در دانشكده سينما تئاتر و هنرهاي زيبا توسط سه بازبين " فرشته صدرعرفايي " ،" سيمين اميريان " و " محمد اعلمي " از اساتيد اين رشته بازبيني شده كه از اين ميان 17 كارموفق به حضور در بخش نهايي و 18 نمايش براي بازبيني دوم معرفي شدند كه در روزهاي 7 و 8 و 9 آذر ماه دردانشكده هنرهاي زيبا بازبيني شد و در نهايت 12 كار ازدانشكده هنرهاي زيبا 4 كاراز دانشكده سينما تئاتر 2 كار ازدانشكاه علمي كاربردي ، 1 كار از دانشگاه سوره، 1 كار از دانشگاه صنعتي شريف، 5 كار از شهرستانهاي اراك اصفهان همدان و گنبدكاووس در جشنواره حضور خواهند داشت.

هاشمي در ادامه گفت: همچنين سه نمايش در بخش جنبي حضور دارد كه از دانشجويان فارغ التحصيل اين رشته خواهد بود. بخش جنبي جشنواره در ايام برگزاري جشنواره مسابقات گريم ماسك، حجم سازي با خمير ، طراحي ونقاشي شخصيت عروسكي و نمايشگاه عروسك را با عنوان بخش جنبي برگزار خواهد كرد.

دبير جشنواره در مورد پيش بيني مراسم تقدير از هنرمندان پيش كسوت اين رشته گفت: دبير خانه جشنواره همچنين مراسم بزرگداشتي براي اولين فارغ التحصيلان آكادميك نمايش عروسكي ايران كه در دانشكده هنرهاي دراماتيك تحصيل كرده اند خواهد داشت همه روزه آثاري از اين اساتيد هما جديكار - جواد ذوالفقاري - اردشير كشاورزي- يدالله وفادار و نزده ياد كامبيز صميمي مفخم در آمفي تئاتردانشكده سينما تئاتر پخش خواهد شد. همچنين درمراسم اختتاميه از اساتيد اين دور آقايان نصرت كريمي و تاهها بهبهاني تقدير به عمل مي آيد. دركنار اين بخش نمايشگاهي از مدارك واسناد نمايش عروسكي به جا مانده از سالهاي 53 تا 58 برگزارخواهد شد.

هاشمي در مورد كارگاه هاي آموزشي اين جشنواره گفت: در طول جشنواره براي گروههاي شركت كننده در جشنواره كلاسهايي در نظر گرفته شده است اين كلاسها عبارت است: بدن بيان و عروسك گرداني - با هدايت " مردم سعادت "، ساخت عروسكهاي نخي - باهدايت " محمد اعلمي " و طراحي دكور عروسكي - با هدايت " علي پاكدست ". همچنين نمايشنامه هاي برگزيده دانشجويان واصل شده به دبيرخانه منتشر خواهد شد و در پايان جشنواره در اختيارعلاقه مندان قرار خواهد گرفت.

وي در مرود بخش بين الملل اين جشنواره گفت: گروهها و اساتيد شركت كننده بين المللي جشنواره عبارتند از پيترلارنس و لينا هاپونن ازكشور چك - دومينكو ميوكوس و ايرنوزس از لهستان - مارك واشكه دبير بخش دانشجويي يونيما- ويوليان استاد كارگاههاي بين الملل از كشور فرانسه. البته هنوز حضور اين مهمانان در هاله اي از ابهام قرار دارد.

وي در مورد تاريخ آغاز اين جشنواره گفت: جشنواره در روز دوشنبه 17 آذر ماه ساعت 16 در تالار فارابي دانشگاه هنر با اجراي دو نمايش عروسكي و سخنراني دبير جشنواره و نمايندگان وزارت علوم و دانشگاه هنرافتتاح خواهد شد. جشنواره به مدت يك هفته در سالنهاي - پلاتوي مركز دانشكده سينما تئاتر ، پلاتو عروسكي دانشكده سينما تئاتر ، پاتو تجربه دانشكده هنرهاي زيبا ، خانه هنرمندان ايران و تالار فارابي دانشگاه هنر برگزار مي شود اختتاميه روز دوشنبه 24 آذر ماه در فرهنگسراي نياوران ميباشد.

" هديه هاشمي " در انتهاي صحبت هاي خود در مورد نحوه تامين بودجه اين جشنواره و حاميان مالي آن گفت: شبكه راديويي تهران ، مجمع كانونهاي تئاتر ، بسيج دانشجويي دانشكده سينما تئاتر ، پيك تهران و بانك سامان از اين جشنواره حمايت مالي كرده اند.

