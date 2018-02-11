راهپیمایی امروز پاسخی به دشمنان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین شهیدی که صبح یکشنبه ۲۲ بهمن در خیابان انقلاب به جمع راهپیمایان پیوسته بود، افزود: حضور باشکوه مردم پاسخ قاطعی به فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب است و در واقع روز ۲۲ بهمن روز پیروزی و تولد انقلاب اسلامی است و مردم ایران با حضور خود در صحنه این پیروزی را جشن می‌گیرند و دشمنان داخلی و خارجی را با این اقدام مأیوس می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در بنیاد با اشاره به حوادث اخیر و سوءاستفاده دشمنان ادامه داد: در سال جاری اغتشاشاتی در برخی نقاط به وجود آمد که ضرورت حضور ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن را بیش از پیش ضروری کرد و حضور پررنگ خانواده معظم شهدا و ایثارگران در میان آنها ملموس است که با حضور خود در این راهپیمایی بار دیگر با آرمان‌های امام، انقلاب و مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند و قطعاً این حضور در آینده روشن انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران مؤثر خواهد بود.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در مورد نقش ایثارگران و شهدا در پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کرد: به طور یقین نقش‌آفرین اصلی در پیروزی انقلاب اسلامی شهدا و ایثارگران بودند و این موضوع مورد تأکید حضرت امام خمینی(ره) نیز قرار داشت و امروز نیز جمعیت راهپیمایان میلیونی در سراسر کشور به دلیل بیعت مجدد با شهدا و انقلاب گرد هم آمدند و اگر شهدا و ایثارگران آن فداکاری‌های بزرگ را نمی‌کردند جمهوری اسلامی ایران امنیت فعلی و منحصر به فرد در منطقه را نداشت.