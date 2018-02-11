۷ فیلم در آخرین روز از ششمین جشنواره فیلم فجر زاهدان اکران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، حسین مسگرانی اظهار داشت: در آخرین روز از ششمین جشنواره فیلم فجر زاهدان ۳ فیلم در سینما اشراق و ۴ فیلم در سینما هلال به روی پرده می رود.

وی افزود: با توجه به استقبال گسترده مردم از فیلم «لاتاری»، امروز در سینما اشراق این فیلم جایگزین فیلم «شعله ور» ساخته «حمید نعمت الله» شده است.

وی تصریح کرد: به مناسبت ۲۲ بهمن و سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران فیلم ها ا«مپراطور جهنم» و «عرق سرد» در کنار «لاتاری» در سینما اشراق زاهدان اکران می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: فیلم های «به وقت شام»، «سرو زیرآب»، «جشن دلتنگی» و «چهارراه استانبول» نیز به ترتیب از ساعت ۱۵ تا ۲۳ در سینما هلال به روی پرده می رود.

وی گفت: سینما هلال با ۵۶۰ صندلی و سینما اشراق با ۲۰۰ صندلی از ابتدای جشنواره هر شب پذیرای علاقه مندان به سینما و فیلم های جشنواره فجر بوده است.