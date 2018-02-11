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۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۱۹

مدیرکل ارشاد سیستان و بلوچستان:

۷ فیلم در آخرین روز از ششمین جشنواره فیلم فجر زاهدان اکران می شود

۷ فیلم در آخرین روز از ششمین جشنواره فیلم فجر زاهدان اکران می شود

زاهدان - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: ۷ فیلم در آخرین روز از ششمین جشنواره فیلم فجر زاهدان در دو سالن سینما این شهر به روی پرده می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، حسین مسگرانی اظهار داشت: در آخرین روز از ششمین جشنواره فیلم فجر زاهدان ۳ فیلم در سینما اشراق و ۴ فیلم در سینما هلال به روی پرده می رود.

وی افزود: با توجه به استقبال گسترده مردم از فیلم «لاتاری»، امروز در سینما اشراق این فیلم جایگزین فیلم «شعله ور» ساخته «حمید نعمت الله» شده است.

وی تصریح کرد: به مناسبت ۲۲ بهمن و سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران فیلم ها ا«مپراطور جهنم» و «عرق سرد» در کنار «لاتاری» در سینما اشراق زاهدان اکران می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: فیلم های «به وقت شام»، «سرو زیرآب»، «جشن دلتنگی» و «چهارراه استانبول» نیز به ترتیب از ساعت ۱۵ تا ۲۳ در سینما هلال به روی پرده می رود.

وی گفت: سینما هلال با ۵۶۰ صندلی و سینما اشراق با ۲۰۰ صندلی از ابتدای جشنواره هر شب پذیرای علاقه مندان به سینما و فیلم های جشنواره فجر بوده است.

کد مطلب 4225322

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