به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تنیس روی میز تور جهانی عمان امروز یکشنبه با برگزاری دیدارهای پایانی بخش های مختلف در مسقط به پایان رسید. در این روز از رقابت ها و در دیدار نهایی بخش هوپس، محمد امین صمدی با کسب پیروزی برابر حریف خود صاحب مدال طلا شد.

همچنین امروز امین احمدیان و رادین خیام که با غلبه بر حریفانی از چین و صعود به مرحله نیمه نهایی رده سنی جوانان و نوجوانان مدال خود را قطعی کرده بودند، با کسب مدال برنز به کار خود پایان دادند.

این سه مدال انفرادی در حالی به دست آمد که پیش از این تیم های جوانان الف و نوجوانان موفق به کسب مدال برنز شده بودند.

بدین ترتیب تیم اعزامی تنیس روی میز ایران با مجموع ۵ مدال شامل یک مدال طلا و ۴ مدال برنز به کار خود در تور جهانی عمان پایان داد. این تیم با هدایت محمدرضا میرالماسی در این رقابت ها شرکت کرده بود.

علی اکبر شعاری، امیر رضا عباسی و آرین غفاری دیگر پینگ پنگ بازان ایران در تور جهانی عمان بودند.