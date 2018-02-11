تصویب احداث تصفیه خانه مرکزی رفسنجان در سفر رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی انارکی پیش از ظهر یکشنبه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن در میدان شهدای رفسنجان با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، اظهار داشت: یاد یار همراه و همدل رهبری آیت الله هاشمی رفسنجانی و مبارزین انقلابی رفسنجان از جمله آیت الله هاشمیان، حاج شیخ عباس پورمحمدی و سید احمد خراسانی و همه شهدای انقلاب شهرستان رفسنجان را گرامی می داریم.

وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب مبنی بر اینکه ۲۲ بهمن امسال تماشایی خواهد بود، افزود: در رفسنجان نیز حضور مردم پرشورتر و متفاوت تر از هر سال بود با وجود برخی بداخلاقی ها و فتنه گری هایی که در کنار تقاضای به حق مردم ایجاد شد مردم با این حضور نشان دادند خط مردم از این فتنه گران جدا است و امیدواریم بتوانیم این وحدت را در شهرستان حفظ کنیم.

وی با بیان اینکه اختلافات حزبی یک آفت است، یادآور شد: اگر قرار بود این موضوعات باشد در جنگ تحمیلی این پیروزی ها رقم نمی خورد، امروز یکی از کسانی که جهان از نقشه ها و ایده های نظامی او به تعجب واداشته است سردار حاج قاسم سلیمانی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه باید دست به دست یکدیگر شهر و کشور خود را بسازیم، تصریح کرد: در سالهای اخیر کدام زیر ساختی در ۱۵ سال گذشته ایجاد کردیم که بتوانیم افتتاح در خور توجهی در رفسنجان داشته باشیم؟ در مس سرچشمه سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در سه تا چهار سال گذشته صورت گرفت که اخیراً با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.

انارکی محمدی عنوان کرد: کمکهایی که در بخش های عمرانی و فرهنگی صورت می گیرد دستاوردهای نظام است اما توقع ما این است در شهرستانی که نام «برخوردار» با خود همراه دارد امروز زیرساختهایی داشته باشد که کارخانه های آن کلید بخورد، کارخانه که یک شبه ایجاد نمی شود.

وی ادامه داد: سالهای سال برداشت پسته در رفسنجان داشتیم و امروز خشکسالی مشکل ایجاد کرده و مردم نیز توقع ایجاد شغل دارند که قطعاً درست است اما این مشکل نه به این دولت و نه به دولت قبل مربوط است، همه دولتها باید برنامه ریزی می کردند و آمایش می گذاشتند و در شهرستان رفسنجان کمتر به موضوعی غیر از پسته در سالهای اخیر توجه شده است.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس ابراز داشت: مسئولان شهرستان دست به دست هم داده اند تا اقدامی خوب برای مردم شهرستان داشته باشیم که راضی کننده باشد، در بحث اشتغال شرمنده مردم هستیم که دغدغه همه است.

انارکی محمدی افزود: با برنامه راهبردی که در حفظ زیرساختهای فعلی و توسعه زیرساختهای آینده برای توسعه پایدار داریم، مجلس نیز برای اشتغال روستایی مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده که بتوانیم این اشتغال را راه اندازی کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به گزارش عملکرد دو ساله خود پرداخت و یادآور شد: سالهای سال رفسنجان تنها یک واحد برق داشت که با پیگیری هایی که انجام دادیم واحد یک منطقه از شهر جدا شد و در حال حاضر دو منطقه برق در شهرستان رفسنجان داریم و حتی امیدواریم برق خود شهر را در دو منطقه داشته باشیم.

انارکی محمدی به روشنایی ورودی ها و بلوارهای شهری رفسنجان اشاره و بیان کرد: ورودی بسیاری از روستاها که باعث تصادفات زیادی می شد روشنایی ایجاد شد، در بحث انرژی های نو سرمایه گذاری های خوبی در منطقه بین رفسنجان و انار و منطقه ویژه انجام شده است.

وی به مشکلات مردم در پلاک ۲۰۹۴ اشاره و ابراز داشت: مردم بی جهت در این معضل گرفتار شده اند و در ساخت و ساز خود دچار مشکل شده اند و هیچکس پاسخگوی زمینی که سالهای سال در اختیاز مردم بوده نیست این مشکل به سال ۱۳۵۰ و ۱۳۵۳ برمی گردد که یک پلاک را دو بار ثبت دادند و دو گروه ثبت دادند و امروز این مشکل ایجاد شده که این مشکل در حال پیگیری است.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس با بیان اینکه راههای مواصلاتی رفسنجان یکی از پرخطرترین راههای استان کرمان است، تصریح کرد: جاده نوق به رفسنجان دومین جاده حادثه خیز استان اسست و سالانه ۱۸ نفر در این مسیر جان خود را از دست می دهند و بعد از سالهای سال در ردیف بودجه قرار گرفته و در سایت مناقصات کشور برای انتخاب پیمانکار قرار گرفته است.

انارکی محمدی احداث جاده نوق به بافق را مورد اشاره قرار داد و گفت: با احداث این جاده، مسیر رفسنجان به بافق ۲۱۰ کیلومتر نزدیک تر می شود و به زودی این جاده تکمیل خواهد شد که این مسیر می تواند به جاده مشهد و بزرگراه بندرعباس متصل شود.

وی با اشاره به جاده داوران، ابراز داشت: این جاده یکی از محورهای مشکل ساز شهرستان است به نحوی در برخی جاها بیش از ۲.۵ متر ارتفاع شانه جاده است که در بسیاری از جاده ها شیروانی می شوند و برابر پل ها خاکریزی شده و در حال انجام است.

وی بیان کرد: روستاهیا خنامان، ارجاسب، گلوسالار، چاروک مراکزی بود که گازرسانی آنها نشده بود که خدا را شکر اکنون فقط به یک روستا گازرسانی نشده که تا پایان سال انجام می شود همچنین روستای راویز نیز کار آن شروع شده و در حال حاضر روستایی در شهرستان نداریم که برق رسانی نشده باشد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی کابل کشی به طول ۳۵ کیلومتر در فرودگاه و نصب چراغهای برق را در این مکان یادآور شد و گفت: ۲۸ کیلومتر فیبر نوری از رفسنجان تا فرودگاه کشیده شده که با این اقدامات مرز هوایی شهرستان راه اندازی شده و پاسپورت خوان و گیشه ها و پلیس گذرنامه که امیدواریم بتوانیم پروازهای خروجی به سایر کشورها را از اینجا انجام دهیم.

انارکی محمدی به سرمایه گذاری های صورت گرفته در بخش صنعت و معدن شهرستان اشاره و با اشاره به کمکهای مس به بخش بهداشت و درمان شهرستان بیان کرد: امروز مبالغ خوبی را مس برای بیمارستان رفسنجان جدا از بودجه های دولتی اختصاص می دهد و ماهیانه نیز مبلغی برای درمان و کمک بیمارستان داده می شود.

وی با بیان اینکه ۹ سال فرهنگیان رفسنجانی در جنوب کشور خدمت می کردند، افزود: از سال گذشته و با پیگیری های زیادی که داشتیم این افراد که تعداد آنها به ۳۰۰ نفر می رسد به شهرستانهای رفسنجان و انار منتقل شدند.

این مسئول ارتباط صنعت با دانشگاه را مهم ارزیابی کرد و گفت: یکی از رشته هایی که در آینده مدنظر داریم در شهرستان ایجاد شود رشته هوانوردی است که بتوانیم داشته باشیم و از ظرفیتهای دانشگاهها استفاده کنیم. دانشگاه پیام نور رفسنجان در یکسال گذشته تمام نواقص خود را برطرف کرده و رقم خوبی برای دانشگاه پیام نور رفسنجان و انار در نظر گرفته شد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی به موضوع آب به عنوان یکی از مسائل اساسی شهرستان اشاره کرد و گفت: ۹۵ درصد آب شهرستان در بخش کشاورزی مصرف می شود که با مدیریت صحیح آن و با استفاده از روشهای نوین آبیاری بتوانیم در این خصوص صرفه جویی کنیم.

انارکی محمدی ادامه داد: با پیگیری هایی که کردیم تسهیلات آب زیرسطحی برای آبیاریهای تحت فشار را از هفت میلیون به ۱۰ میلیون افزایش دادیم و در وام های زیر ۱۰۰ میلیون که به تعویق افتاده بود سودش را دولت داد، دیرکرد را بانکها و اصل آن را مردم پرداخت کردند که این موضوع از رفسنجان شروع شد.

وی تأکید کرد: کشاورزان همواره نگران کم کردن آبهای کشاورزی هستند، ما موافق با مدیریت آب هستیم نه با این شکل، کم کردن پروانه های چاههای کشاورزی مجاز پسند مردم و حتی وزیر نیرو نیست. به هر حال من به وزیر نیرو و رئیس جمهور تذکر دادم و به مدیرکل استان نشستی داشتیم که این موضوع را حل کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رفسنجان نیمی از املاک وقفی هلال احمر کشور را دارد، یادآور شد: رفسنجان اولین وقف امنیت را داشته است.

وی با بیان اینکه ۷۵ درصد مردم رفسنجان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ هزار نفر از مردم رفسنجان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و بیمارستان تامین اجتماعی باید سالهای قبل ساخته می شد و امروز با مطالبات مردم و پیگیری مسئولان پلی کلینیک تامین اجتماعی رفسنجان که زمین آن خریداری شده به زودی کلنگ زنی می شود.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی در مورد ورزش شهرستان بیان کرد: در سفری که وزیر ورزش به رفسنجان داشت اعلام کردیم تنها استادیوم ورزشی رفسنجان که سابقه ۴۰ ساله دارد تخریب شده و چمن ندارد که باید احیا شود. سالن ورزشی ۹ دی هم از هفته گذشته کارش شروع شده است، قرار است از محل ۲۷ صدم درصد ارزش‌افزوده ورزش برای آن درصدی اختصاص یافته است. همچنین کمکهای خوبی از مس برای هیاتهای ورزشی اختصاص یافته که بتوانند سرپا بایستند.

انارکی محمدی تأکید کرد: در مس سالهای سال مدیر پروری نکریم و در مس مدیرانی نداشتیم که امروز ادعا کنیم، به نحوی مس را از ما گرفته بودند. برای اولین بار مس رفسنجان گفتیم و این موضوع را پیگیری کردیم. رئیس جمهور نیز در افتتاحیه های اخیر مس رفسنجان را تکرار کردند این شروع کار ماست و زیرساخت کار ما است.

وی ادامه داد: مس سرچشمه به عنوان بزرگترین معدن روباز جهان از آن رفسنجان است سایر شرکت ها از مس به جایی رسیدند خدا را شکر امروز مدیر بومی و رفسنجانی برای آنجا انتخاب شده و مدیران خودمان را شناسایی می کنیم و از قابلیت آنها استفاده می شود با وجود مدیران شما اقدامات خوبی را برای شهرستان ایجاد می کنیم.

وی ابراز کرد: صنایع پایین دستی مس باید در کنار رفسنجان ایجاد می شد که در حال پیگیری هستیم، در بحث گردش مالی مس به دنبال این هستیم که حسابهای این شرکت را به رفسنجان بیاوریم. اقدامات خوبی در دو سال گذشته انجام شده که این موضوع به اینجا رسیده است.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی به آلایندگی مس سرچشمه اشاره کرد و گفت: مدیرکل محیط زیست استان اذعان کردند که آلایندگی وجود دارد و بر سخن ما صحه گذاشتند و در قانون آن را دیدیم که یک درصد از محل درآمد چنین شرکتهایی برای خسارت مردم پرداخت شود.

انارکی محمدی با بیان اینکه آرسنیک آب رفسنجان ۱۵ برابر حد مجاز است، خبر داد: با پیگیری های مسئولان شهرستان در سفر ریاست جمهور تقاضایی را به وزیر صنعت دادیم که دستور دادند تصفیه خانه مرکزی رفسنجان احداث شود که دغدغه آب شرب را نداشته باشیم و از پساب آن برای صنعت استفاده کنیم.

وی از اختصاص مبلغ شش هزار میلیارد تومان برای انتقال ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب از خلیج فارس برای گل گهر سیرجان، مس سرچشمه و چادرملوی یزد خبر داد و گفت: ۴۰ درصد از این کار انجام شده است و در غرب شهر بندرعباس تصفیه خانه و آب شیرین کن ها در حال احداث است.