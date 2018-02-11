رفع مشکلات مردم در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس رمضانی پور صبح یکشنبه در جمع باشکوه راهپیمایان رفسنجانی در میدان شهدای این شهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی، اظهار کرد: به فرموده امام صادق (ع) خداوند وقتی اراده کند به بنده ای خیر و نیکی برساند و او را شایسته رحمت بداند او را دین شناس کرده و به مقررات اسلام آگاه می کند و دل او را از نعمت یقین بهره مند می کند و حضور شما ناشی از آگاهی به دین و مکتب حقه تشیع است.

وی افزود: حضور شما ناشی از یقین به انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتقاد به ولایت فقیه است، امامت و ولایت را جزء اعتقادات خود می دانید و انقلابی بودن شما به همین حضورها مشخص می شود.

وی افزود: انقلابی ماندن مهمتر و اساسی تر است که باید در همه رفتارها و اعمال خود را نشان بدهد، با خدمت به مردم و صدای مردم را دیدن و شنیدن و به آن عمل کردن باید در صدد حل کردن مشکلات مردم برآییم.

وی تصریح کرد: عمده مشکلات به وجود آمده که صدای برخی افراد را درآورده مربوط به برخی کم کاری ها و ناکارآمدی ها است که باید سطح کارآمدی خود را بالاتر ببریم. قوای مجریه، مققنه و قضائیه باید حسب الامر رهبر انقلاب به مسائل اساسی در خصوص رفاه حال مردم، معیشت، ازدواج، شغل و مسکن مردم توجه کنند.

امام جمعه رفسنجان با بیان اینکه باید صدای مردم شنیده شود، تأکید کرد: گرفتاریهای مردم مانع نشد که امروز در صحنه نیایند و راهپیمایی نکنند و شعارهای انقلابی را بر زبان تکرار نکنند و دین شان را به انقلاب و اسلام ادا نکنند منتهی باید به مسائل و مشکلات مردم توجه شود.

رمضانی پور تصریح کرد: رهبر فرزانه انقلاب این موضوع را بارها و بارها به مسئولان تذکر داده اند این افتتاحیه هایی که در این چند روز در شهرستان بود نمی توانند مشکلات اشتغال مردم را حل کند، آسفالت معابر، برخی سرمایه گذاریهای خصوصی جوابگوی مشکلات مردم رفسنجان نیست و باید به دنبال کارهای مهم و اساسی باشیم که هزاران شغل را به دنبال داشته باشد.

امام جمعه رفسنجان تأکید کرد: متاسفانه در ۱۵ سال گذشته آنچنان که باید پروژه اساسی و مهم که کارآمدی لازم را در شهرستان که اشتغال زیاد را به همراه داشته باشد شاهد نبودیم.

امام جمعه رفسنجان عنوان کرد: اشتغال حداکثری مس با وجود همه آلایندگی ها اعم از هوا، زمین و آب باید برای مردم رفسنجان باشد.

رمضانی پور در پایان از همه اقشار مردم رفسنجان برای حضور در راهپیمایی تشکر کرد و افزود: بین مسئولان شهرستان و همگرایی برای پیشرفت و ارتقای شهرستان وجود دارد و هیچ اختلافی بین مسئولان وجود ندارد و لذا تا پای خدمت به شما مردم از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.