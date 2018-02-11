بیش از ۲۰ هزار نفر در شیراز مخاطب سینما شدند

فروغ عدالت پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه تا پایان یکشنبه شب یک نوبت اکران فوق العاده در تالار حافظ برای مخاطبین علاقه مند سینما خواهیم داشت.

افزود: بسیاری از فیلمهای پر مخاطب در این دوره از جشنواره فیلم فجر به نوبت ویژه رسید.

وی با متفاوت ارزیابی کردن این دوره از جشنواره تاکید کرد: امسال استقبال مردم خیلی زیاد بود که حتی ما برای بعضی از فیلم ها ناچار به گذاشتن سانس های فوق العاده شدیم.

وی با برشمردن فیلم های که به سانس فوق العاده رسیدند اعلام کرد: فیلم های بمب، مغزهایی کوچک زنگ زده، لاتاری و مصادره در شیراز با استقبال مردمی روبه رو شد.

به گفته عدالت پور استقبال مردمی به حدی بود جای بسیاری از مخاطبین نشد و متاسفانه پشت در ماندند.

وی در عین حال از اکران ویژه ساعت ۲۳ تا یک بامداد دوشنبه برای فیلم مغزهای کوچک زنگ زده به کارگردانی هومن سیدی خبر داد و افزود: در سینما هنر شهر آفتاب ساعت ۲۲ به این فیلم اختصاص یافته و ساعت ۲۳ هم یک نوبت در این سینما به سانس فوق العاده مصادره افزوده شد.

دبیر جشنواره هفدهم استقبال از بخش جنبی جشنواره را مورد اشاره قرار داد و گفت: از فیلم های استان فارس استقبال کم نظیری به عمل آمد و ریسمان از ساخته های فیلمسازن استان به نوبت اکران فوق العاده رسید.

عدالت پور همچنین از رسانه ها به خاطر پوشش گسترده جشنواره سپاسگزاری کرد و حضور آنها را موجب رونق جشنواره دانست.

وی نقدها و مطالب رسانه را در طول این جشنواره فجر شیراز مفید ارزیابی کرد.

دبیر هفدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز استقبال از کارگاه های جنبی را پر مخاطب دانست و افزود: کارگاه بازیگری اصغر عمت و احمد الستی پیرامون فیلم کوتاه و حتی کارگاه زیباشناسی نور و تصویر فرشاد محمدی، مدیر تصویربرداری فیلم عرق سرد مورد توجه قرار گرفت به حدی که خواستار برگزاری مجدد این دوره ها شدند.

وی با اشاره به برپایی بخش سینما ملل در این دوره از جشنواره گفت: انیمیشن فیل شاه از جمله آثاری بود که هم مورد توجه دانش آموزان قرار گرفت و هم از سوی خانواده ها استقبال شد.

وی درباره محدود شدن جلسات نقد و بررسی به سینما هنر شهر آفتاب بیان کرد: از آنجا که سالن های مهر و غزل تالار حافظ درگیر برپایی کارگاه ها و سینما ملل بود، سالن های مجموعه یاد شده مناسب آن بود و با اینکه جلسات با محدودیت مخاطب روبه رو بو اما نشست های مفیدی شد.