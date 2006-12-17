افزایش نیم درصدی هزینه آموزش و پرورش نسبت به کل تولید ناخالص ملی

محمدرضا محدث خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: این رقم در سال گذشته 5/2درصد بوده و در سال 85 و با توجه به اعتبارات تخصیص داده شده به 3 درصد رسیده است.

معاون توسعه و برنامه ریزی وزارت آموزش و پروش تاکید کرد: نسبت هزینه آموزش و پرورش به کل تولید ناخالص داخلی در سایر کشورها به طور متوسط 5/5 و در برخی از کشورها 8 درصد است.

وی یادآور شد: 5/93 درصد بودجه های آموزش و پرورش برای بودجه های جاری این وزارتخانه هزینه می شود که برای این هزینه ها نیز راه گریزی وجود ندارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش یاد آورشد : کمک های دولت می تواند زمینه ای را فراهم آورد تا این وزارتخانه دائما به کارکنان و فرهنگیان بدهکار نباشد.