مردم وفاداریشان رابه آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی نشان دادند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، آیت الله علی خاتمی و اسدالله درویش امیری در پیام مشترکی از حضور پرشور و باصلابت مردم استان زنجان در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدردانی کردند.

در این بیانیه مشترک نماینده ولی فقیه در استان و استاندار زنجان عنوان شده است: در آستانه چهلمین بهار آزادی و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، مردم ولایتمدار و متدین استان زنجان بار دیگری با حضور پرشور و تماشایی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه، به ندای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی لبیک گفته و وفاداری و پایمردی خود را به آرمان‌های والای خمینی کبیر و نظام مقدس جمهوری اسلامی نشان دادند.

این بیانیه می‌افزاید: مردم همیشه در صحنه استان زنجان با حضور حماسی و پرصلابت خود در این راهپیمایی به جهانیان و به ویژه قدرت‌های استکباری غرب و نااهلان عربی منطقه خاورمیانه و ایادی فریب خورده آنان ثابت کردند که پاسدار حریم ولایت و خون شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی هستند و با گذشت ۳۹ سال از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، با وجود تحریم‌ها و مشکلات و تنگناهای اقتصادی همچون گذشته و پرشورتر از همیشه از کیان نظام اسلامی و کشور عزیز دفاع می‌کنند و بر وهم و خیال مستبدان جهان از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی خط بطلان می‌کشند.

در بیانیه مشترک خاتمی و درویش امیری عنوان شده است: بر خود وظیفه می دانیم از حضور با معنای تمامی اقشار مختلف مردم استان زنجان در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن قدردانی نموده و از خداوند متعال، سرافرازی و پیروزی همه مسلمانان جهان را مسئلت نماییم.